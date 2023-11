Des scientifiques mongols découvrent de nouvelles informations sur la pose mortelle des dinosaures

By

Des scientifiques menant des fouilles en Mongolie ont fait une découverte remarquable qui met en lumière la pose mortelle des dinosaures. Dans le désert de Gobi, dans la formation Barun Goyot, des paléontologues ont mis au jour le crâne et le squelette presque complet d'une espèce de dinosaure jusqu'alors inconnue. Ce qui a rendu cette découverte particulièrement intrigante, c'est que la plupart des os étaient toujours disposés dans la pose mortelle originale du dinosaure, offrant ainsi de nouvelles informations sur son comportement et sa physiologie.

Nommée Jaculinykus yaruui, cette espèce proviendrait des alvarezsaurids, un groupe de petits dinosaures ressemblant à des oiseaux de la fin du Crétacé. Cette découverte remet en question l'idée antérieure selon laquelle seuls les oiseaux des temps modernes présentent une posture de sommeil spécifique lorsqu'ils meurent. Cette découverte suggère que ce comportement était plus courant que prévu chez les dinosaures non aviaires et leurs parents aviaires.

Le Dr Jingmai O'Connor, conservateur associé des reptiles fossiles, a discuté de l'importance de cette découverte. Contrairement à la pose traditionnelle de sommeil, la tête du dinosaure était repliée sur ses membres, avec sa queue bien enroulée autour de son corps. Cette posture reflète celle des oiseaux d’aujourd’hui, indiquant un lien potentiel entre les deux. On pense que la pose de sommeil a rempli une fonction de thermorégulation, conservant la chaleur corporelle même après la mort.

Cette découverte offre des indices précieux sur les changements évolutifs survenus chez les alvarezsauridés. À mesure que la taille de ces dinosaures a diminué au fil du temps, ils ont peut-être adopté la même stratégie de thermorégulation que leurs homologues aviaires. Cela suggère que le comportement de thermorégulation de type aviaire a évolué avant l’origine du vol motorisé, mettant en évidence les adaptations et comportements fascinants des anciens dinosaures.

Cette découverte révolutionnaire élargit non seulement notre compréhension du comportement des dinosaures, mais souligne également les caractéristiques communes entre les oiseaux anciens et modernes. Cela souligne l’importance d’étudier méticuleusement les fossiles pour déchiffrer les mystères de l’histoire de notre planète et les créatures qui parcouraient autrefois la Terre.

QFP

1. Quelle est la signification de la découverte ?

La découverte d'une espèce de dinosaure jusqu'alors inconnue dans le désert de Gobi en Mongolie met en lumière la posture endormie des dinosaures lorsqu'ils meurent. Cette découverte suggère que la pose particulière de sommeil, ressemblant à celle des oiseaux des temps modernes, était plus courante qu'on ne le pensait auparavant chez les dinosaures non aviaires et leurs parents aviaires.

2. Quel est le rapport entre la pose endormie du dinosaure et les oiseaux modernes ?

La posture endormie du dinosaure, avec sa tête repliée sur ses membres et sa queue enroulée autour de son corps, reflète la posture endormie des oiseaux d'aujourd'hui. Cette similitude indique un lien potentiel entre les deux, remettant en question l’idée selon laquelle seuls les oiseaux présentent cette pose spécifique lorsqu’ils meurent.

3. Pourquoi le dinosaure a-t-il adopté cette posture de sommeil ?

Les experts estiment que la position de sommeil remplissait une fonction de thermorégulation, aidant à conserver la chaleur corporelle même en cas de mort. Ce comportement a peut-être évolué chez les dinosaures à mesure que leur taille changeait au fil du temps.

4. Que révèle cette découverte sur l’évolution des dinosaures ?

La découverte suggère que le comportement de thermorégulation de type aviaire observé chez les espèces de dinosaures est antérieur à l'origine du vol motorisé. À mesure que la taille des alvarezsauridés diminuait au fil du temps, ils ont probablement adopté la même stratégie de thermorégulation que leurs homologues aviaires.

5. Comment cette découverte contribue-t-elle à notre compréhension de la vie ancienne ?

En ouvrant de nouvelles perspectives sur le comportement et la physiologie des dinosaures, cette découverte élargit notre compréhension des formes de vie anciennes. Il met en évidence les caractéristiques communes entre les dinosaures et les oiseaux des temps modernes, soulignant l'importance d'une analyse minutieuse des fossiles pour déchiffrer l'histoire de notre planète.