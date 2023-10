Le projet PAVER de l'ESA vise à créer des surfaces routières sur la Lune

By

L'Agence spatiale européenne (ESA) a lancé un projet appelé PAVER pour créer des surfaces routières sur la Lune. Cet effort ambitieux vise à recouvrir les zones d'activité sur la surface lunaire, notamment les routes et les aires d'atterrissage, en utilisant un laser puissant pour faire fondre la poussière lunaire en une surface vitreuse solide. Le projet PAVER est dirigé par l'Institut allemand de recherche et d'essais sur les matériaux BAM, l'Université d'Aalen, le groupe LIQUIFER Systems en Autriche et l'Université de technologie Clausthal en Allemagne.

La nécessité d’un tel projet découle des défis posés par la poussière lunaire, qui est ultra fine, abrasive et collante. À l’époque d’Apollo, la poussière lunaire a causé des problèmes importants, obstruant les équipements et érodant les combinaisons spatiales. L'accumulation de poussière sur le rover lunaire Apollo 17 a entraîné un risque de surchauffe, tandis que le rover soviétique Lunokhod 2 a succombé à la surchauffe lorsque son radiateur s'est recouvert de poussière.

Le projet PAVER vise à surmonter ces défis en faisant fondre de la poussière de lune simulée à l'aide d'un laser au dioxyde de carbone de 12 kilowatts. Ce processus crée des formes géométriques triangulaires centrées en creux qui peuvent être imbriquées pour former des surfaces solides sur de vastes zones du sol lunaire. Ces surfaces peuvent potentiellement servir de routes ou d’aires d’atterrissage.

Le matériau résultant est semblable à du verre et fragile, mais peut résister aux forces de compression vers le bas. Même s’il se brise, il peut toujours être utilisé et réparé si nécessaire. L'équipe estime qu'une aire d'atterrissage de 100 mètres carrés et d'une épaisseur de deux centimètres pourrait être construite en 115 jours.

Ce projet est une réponse à l'appel à idées lancé par les activités de base de l'ESA via la plateforme d'innovation en espace ouvert (OSIP), qui recherche des idées de recherche liées à la fabrication et à la construction hors Terre. Le projet PAVER a été salué comme un investissement efficace, ouvrant de multiples voies prometteuses pour des recherches plus approfondies.

Alors que les astronautes se préparent à retourner sur la surface lunaire, la création de surfaces en état de rouler pourrait améliorer considérablement la sécurité et l’efficacité de l’exploration lunaire. Le projet PAVER présente une solution potentielle aux défis posés par la poussière lunaire, rendant la Lune plus habitable et navigable pour les futures missions.

