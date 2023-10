Hydrogène métallique : une frontière prometteuse en science des matériaux

By

Depuis des décennies, les scientifiques sont intrigués par le concept d’hydrogène métallique, une forme unique d’hydrogène présentant des propriétés métalliques. On pense que cette substance exotique existe sous de hautes pressions et a été observée au cœur de planètes comme Jupiter. Cependant, la synthèse de l’hydrogène métallique en laboratoire s’est avérée être un formidable défi.

En 1935, les physiciens Eugene Wigner et Hillard Bell Huntington ont proposé que l'hydrogène métallique puisse être obtenu à une pression de 25 gigapascals (GPa). Des recherches récentes indiquent cependant que la pression réelle requise dépasse cette estimation initiale.

Divers groupes de recherche ont affirmé avoir réussi à créer de l'hydrogène métallique dans le passé, mais leurs découvertes ont ensuite été attribuées à des erreurs de mesure ou à des techniques d'étalonnage défectueuses. Malgré ces revers, les scientifiques ont réalisé des progrès significatifs grâce à une méthode appelée cellule à enclume de diamant. Cette technique consiste à comprimer l’hydrogène entre deux diamants pour atteindre des pressions extrêmes.

À mesure que la pression augmente, les molécules d’hydrogène subissent une transition de phase vers un état solide. À des pressions encore plus élevées, les molécules commencent à se séparer, entraînant la formation d’un métal alcalin pur avec un seul électron de valence. Les chercheurs ont récemment observé la fermeture de la « bande interdite », qui indique la transition vers un état métallique.

Si l’hydrogène métallique solide devient accessible, il pourrait présenter des propriétés extraordinaires, comme être un métal liquide et un supraconducteur. Cependant, les obstacles technologiques à la création d’hydrogène métallique pur ont incité les scientifiques à explorer le potentiel des hydrures, qui sont des combinaisons de métaux et d’hydrogène, pour atteindre la supraconductivité à des pressions plus basses.

Même s’il faudra peut-être du temps avant que l’hydrogène métallique trouve des applications pratiques dans l’industrie, les recherches en cours dans ce domaine offrent des perspectives prometteuses pour le développement de nouveaux supraconducteurs et de technologies avancées.

