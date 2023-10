Une loi de la nature manquante : l'évolution dans des systèmes complexes

Dans un article révolutionnaire publié dans les Actes de l’Académie nationale des sciences, une équipe de scientifiques et de philosophes présente une « loi manquante de la nature » qui reconnaît l’évolution comme une caractéristique commune des systèmes complexes. La nouvelle loi stipule que les systèmes naturels complexes, des planètes et étoiles aux atomes et minéraux, évoluent vers une plus grande structuration, diversité et complexité. Cette loi développe les lois macroscopiques de la nature qui ont été établies pour les forces, le mouvement, la gravité, l'électromagnétisme et l'énergie.

Les auteurs proposent la « loi de l'augmentation de l'information fonctionnelle », qui stipule qu'un système évoluera si de nombreuses configurations différentes du système sont sélectionnées pour une ou plusieurs fonctions. La sélection de la fonction se produit lorsqu'une nouvelle configuration apparaît et améliore la capacité du système à survivre ou à effectuer une tâche spécifique. Ce concept de « sélection fonctionnelle » s’étend au-delà de la survie biologique et inclut la stabilité, l’approvisionnement continu en énergie et la nouveauté.

L'étude met en évidence comment l'évolution se produit non seulement dans les systèmes biologiques mais également dans les systèmes non vivants tels que les minéraux. Les premiers minéraux fournissaient des arrangements stables d’atomes qui servaient de fondement à l’évolution de minéraux plus complexes. L’évolution des minéraux et de la vie sont étroitement liées, car les minéraux ont été utilisés par les organismes vivants pour fabriquer leurs coquilles, leurs dents et leurs os.

L'article examine également l'évolution des étoiles, notant que la diversité des éléments chimiques a augmenté au fil du temps grâce à l'évolution stellaire. L'hydrogène et l'hélium étaient les éléments constitutifs des premières étoiles, et les générations d'étoiles suivantes ont produit des éléments plus lourds grâce à des processus de fusion.

Les implications de cette nouvelle loi sont considérables. Il donne un aperçu de la complexité potentielle des systèmes en évolution et de la manière dont le taux d’évolution peut être influencé. Les auteurs soutiennent que cette loi de l’évolution s’applique à un large éventail de systèmes, notamment les étoiles, les atomes, les minéraux et bien d’autres.

Cette recherche multidisciplinaire rassemble des scientifiques et des philosophes pour élargir notre compréhension de l'évolution et de son caractère universel. En reconnaissant le rôle de l’évolution dans les systèmes complexes, nous acquérons une compréhension plus approfondie des processus qui façonnent notre monde, depuis les plus petits atomes jusqu’à la vaste étendue de l’univers.

Sources:

– Actes de la National Academy of Sciences : [Aucune URL fournie]

– Dr Robert Lavinsky : [Aucune URL fournie]