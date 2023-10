L'importance de l'accessibilité dans les produits de CBC

By

CBC donne la priorité à la création de produits inclusifs accessibles à tous les individus au Canada, y compris ceux ayant des difficultés visuelles, auditives, motrices et cognitives. Pour garantir qu'un public diversifié puisse profiter de ses émissions, CBC a mis en œuvre des fonctionnalités telles que le sous-titrage codé et la vidéodescription.

Le sous-titrage codé permet aux personnes malentendantes de suivre les dialogues et d'autres éléments audio d'un programme. Il affiche à l'écran un texte qui correspond à la parole et aux effets sonores du spectacle. Cette fonctionnalité permet aux personnes sourdes ou malentendantes de s'impliquer pleinement dans le contenu de CBC et garantit qu'elles ne manquent aucune information importante.

De plus, la vidéodescription fournit un service précieux aux personnes ayant une déficience visuelle. Cela implique une description audio des éléments visuels qui se produisent à l'écran, tels que les actions des personnages, les paramètres et d'autres détails pertinents. Cela permet aux personnes aveugles ou malvoyantes de créer une image mentale des scènes et de comprendre le contexte du spectacle.

L'accessibilité est un aspect crucial de la mission de CBC/Radio-Canada, qui consiste à rejoindre le plus grand nombre de Canadiens possible. En proposant le sous-titrage et la vidéodescription dans ses émissions, CBC veille à ce que chacun, quelles que soient ses capacités, puisse profiter et bénéficier du contenu qu'il produit.

CBC accueille favorablement les commentaires sur ses mesures d'accessibilité, car cela l'aide à s'améliorer continuellement et à relever les défis rencontrés par les utilisateurs handicapés. Cela leur permet de répondre aux divers besoins de leur public, rendant leurs produits plus accessibles et inclusifs pour tous les individus à travers le pays.

En conclusion, l'engagement de CBC envers l'accessibilité se manifeste par la mise en œuvre de fonctionnalités telles que le sous-titrage codé et la vidéodescription. Ces aménagements permettent aux personnes ayant des difficultés auditives, visuelles, motrices et cognitives de s'impliquer pleinement dans le contenu de CBC. En donnant la priorité à l'inclusivité, CBC veille à ce que tous les Canadiens aient un accès égal à leurs produits et la possibilité de profiter de leur gamme diversifiée de programmation.

Définitions:

– Sous-titrage codé : texte affiché à l’écran qui correspond aux éléments audio d’un programme, conçu pour les personnes malentendantes.

– Vidéodescription : description audio des éléments visuels d’un programme, destinée aux personnes ayant une déficience visuelle.

Sources:

– Accessibilité de Radio-Canada

– Le joyau de CBC