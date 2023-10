Une nouvelle technique combine des méthodes d'imagerie pour visualiser les processus intracellulaires

By

Une équipe de chercheurs dirigée par Peter Dahlberg du Laboratoire national des accélérateurs du SLAC développe une technique qui combine les méthodes d'imagerie de la tomographie électronique cryogénique (cryo-ET) et de la microscopie à fluorescence à super-résolution pour visualiser les processus intracellulaires de manière très détaillée. Dahlberg vise à fusionner les avantages des deux techniques, permettant l'identification de biomolécules spécifiques et une vue complète de leur contexte cellulaire.

La microscopie à fluorescence à super-résolution est efficace pour suivre des molécules individuelles, mais elle manque d'informations sur l'environnement cellulaire environnant. Cryo-ET, en revanche, fournit des images haute résolution des cellules mais ne peut pas identifier et suivre les molécules individuelles. La technique de Dahlberg, appelée «tomographie corrélative cryogénique à lumière et électronique super-résolue», répond à cette limitation en superposant les images obtenues par les deux méthodes pour fournir une visualisation claire de la molécule cible et de son environnement.

Cependant, la combinaison de ces techniques nécessite une optimisation et des modifications importantes du microscope. Dahlberg et son équipe ont travaillé à l'amélioration d'un système de broyage à faisceau ionique focalisé avec un microscope électronique à balayage (FIB-SEM) pour surmonter des défis tels que la congélation flash des cellules sur une petite grille et assurer la compatibilité des deux méthodes d'imagerie.

Pour ce faire, Dahlberg a modifié le FIB-SEM en ajoutant un microscope optique. Cette modification permet la collecte de données de microscopie à fluorescence sans avoir à déplacer la grille, minimisant ainsi les dommages potentiels et la contamination.

L’équipe a déjà utilisé cette technique pour étudier le comportement des protéines au sein des cellules bactériennes Caulobacter crescentus, qui subissent une division asymétrique. Les résultats ont fourni des informations précieuses sur les processus intracellulaires et pourraient potentiellement faire la lumière sur des mécanismes similaires dans les cellules humaines.

Dahlberg et son équipe sont ravis d'utiliser pleinement le microscope modifié et de continuer à faire progresser la technique. En combinant la cryo-ET et la microscopie à fluorescence super-résolution, ils visent à percer les mystères des machines moléculaires qui pilotent les processus cellulaires fondamentaux.

Source : Actes de l'Académie nationale des sciences (2020), DOI : 10.1073/pnas.2001849117