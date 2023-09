L’essor de la recherche non divulguée générée par l’IA : une violation de l’éthique ?

Lors d'un incident récent, un article de recherche publié dans la revue Physica Scripta a été retiré parce que les auteurs n'ont pas divulgué leur utilisation de ChatGPT, un chatbot IA, lors de la rédaction du manuscrit. La découverte a été faite par Guillaume Cabanac, un informaticien, qui a remarqué une phrase particulière sur la troisième page du journal. Cela a incité Cabanac à enquêter plus en profondeur et a finalement conduit au retrait du document. Il ne s'agit pas d'un incident isolé, puisque Cabanac a identifié plusieurs autres articles contenant des signes révélateurs de l'implication de ChatGPT.

De nombreux éditeurs autorisent l'utilisation d'outils de grands modèles de langage (LLM) comme ChatGPT pour aider à la préparation des manuscrits, à condition qu'ils soient déclarés. Cependant, certains chercheurs choisissent de ne pas divulguer leur utilisation des outils d’IA. Ces chercheurs risquent d’être confrontés à des violations éthiques et à des rétractations potentielles si leur utilisation non divulguée est découverte. Alors que certains articles générés par l’IA peuvent contenir des traces subtiles qui les distinguent des articles rédigés par des humains, les chatbots plus sophistiqués comme ChatGPT deviennent de plus en plus difficiles à détecter.

Les recherches non divulguées générées par l’IA posent un problème plus vaste, au-delà de la violation de l’éthique. L’essor rapide des outils d’IA comme ChatGPT offre un terrain fertile aux usines de papier, des entreprises qui produisent et vendent de faux manuscrits aux chercheurs. Cet afflux d’articles générés par l’IA menace de diluer la qualité de la recherche scientifique.

De plus, le problème des articles non divulgués générés par l’IA révèle la pression exercée sur les pairs examinateurs qui manquent souvent de temps pour examiner minutieusement les manuscrits. Identifier les fausses références et les modèles de langage douteux peut prendre beaucoup de temps, surtout avec le volume croissant de publications. Les chercheurs et les éditeurs doivent trouver des moyens de résoudre ce problème afin de maintenir l’intégrité de la recherche scientifique.

En conclusion, l’augmentation des recherches non divulguées générées par l’IA appelle à une plus grande transparence et responsabilité de la part de la communauté scientifique. Les chercheurs doivent divulguer leur utilisation des outils d’IA dans la préparation des manuscrits, et les éditeurs doivent garantir des processus approfondis d’examen par les pairs pour détecter les manquements potentiels à l’éthique. Le respect des normes d’intégrité scientifique est essentiel pour favoriser la confiance et garantir la crédibilité de la recherche scientifique.

Sources:

– Rétractation de l’article Physica Scripta : Physica Scripta, 9 août 2021

– ChatGPT et recherche générée par l’IA : Nature, 18 août 2021

– Risques posés par les usines de papier : Elisabeth Bik, consultante indépendante en intégrité de la recherche

– Pression exercée sur les pairs évaluateurs : Smut Clyde, psychologue à la retraite