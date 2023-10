Des empreintes anciennes au Nouveau-Mexique fournissent un nouvel aperçu de la présence humaine dans les Amériques

De nouvelles recherches ont confirmé que les empreintes humaines fossilisées trouvées au Nouveau-Mexique sont probablement la plus ancienne preuve directe de la présence humaine dans les Amériques. Les empreintes de pas étaient initialement datées d'il y a environ 22,000 XNUMX ans, mais une controverse a éclaté à l'époque. Cependant, deux méthodes de datation supplémentaires ont désormais corroboré l’estimation initiale, résolvant potentiellement le différend.

En 2021, plus de 60 empreintes préservées dans de la boue ancienne ont été découvertes près d’un ancien lac du Nouveau-Mexique. En datant les graines de plantes aquatiques trouvées à proximité des empreintes dans diverses couches rocheuses, les scientifiques ont estimé que les humains étaient présents dans la région il y a entre 23,000 21,000 et XNUMX XNUMX ans.

Cette découverte remet en question la croyance dominante selon laquelle les premiers colons en Amérique du Nord sont arrivés il y a environ 16,000 14,000 à XNUMX XNUMX ans via un pont terrestre sibérien. Kathleen Springer, géologue et co-auteur de l'étude, souligne qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur ces empreintes et leurs implications pour notre compréhension des premières migrations humaines.

Les prix Nobel de physique, de chimie et de médecine décernés à des scientifiques révolutionnaires

Le prix Nobel de chimie 2023 a été décerné aux scientifiques Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus et Alexei I. Ekimov pour leur découverte et leur synthèse des points quantiques. Les points quantiques sont des nanoparticules dotées de propriétés uniques, et leur taille détermine leurs propriétés. Ces particules sont désormais largement utilisées dans les écrans de télévision, les lampes LED et d’autres applications.

De plus, le prix Nobel de physique a été décerné à Pierre Agostini, Ferenc Krausz et Anne L'Huillier pour leurs méthodes expérimentales générant des impulsions lumineuses attosecondes pour l'étude de la dynamique électronique dans la matière. Leurs travaux révolutionnaires sur les impulsions lumineuses attosecondes ont contribué à faire progresser notre compréhension du comportement de la matière.

Le prix Nobel de médecine a été attribué à Katalin Karikó et Drew Weissman pour leurs découvertes concernant les modifications des bases nucléosidiques, qui ont permis le développement de vaccins efficaces à ARNm contre le COVID-19. Leurs contributions ont eu un impact significatif sur la lutte mondiale contre la pandémie.

Un chercheur néerlandais prédit un tremblement de terre au Pakistan

Le chercheur néerlandais Frank Hoogerbeets, connu pour ses prévisions sismiques, a fait allusion à un séisme potentiel important au Pakistan dans les 48 heures. Les précédentes prédictions de Hoogerbeets concernant la Turquie et la Syrie se sont révélées exactes, ce qui a suscité un intérêt accru pour sa dernière affirmation.

Même si la communauté scientifique reste sceptique quant aux prévisions des tremblements de terre, des rapports suggèrent que le Pakistan prend ces prévisions au sérieux. Internet regorge de spéculations sur le potentiel de la prévision des tremblements de terre pour contribuer à la prévention des dommages.

Un nouveau dinosaure dévoilé en Espagne

Un nouveau dinosaure sauropode, nommé Garumbatitan, a été dévoilé en Espagne. Datant de 122 millions d’années, ce dinosaure offre des informations précieuses sur l’évolution des dinosaures. Mesurant 10 mètres de haut, Garumbatitan avait des vertèbres d'un mètre de long et s'appuyait sur ses métacarpiens pour se déplacer, adoptant une démarche semblable à celle de la pointe des pieds. Ses larges foulées pendant la locomotion étaient suggérées par son fémur incliné vers l'intérieur.

Ce quadrupède herbivore consommait quotidiennement entre 30 et 40 kilogrammes de nourriture, ce qui témoigne de son énorme appétit. Il habitait probablement des estuaires nichés entre les montagnes et parcourait de vastes forêts remplies de grands arbres capables de supporter sa taille massive.

Sources:

- Presse associée

- Le prix Nobel