Une nouvelle exoplanète découverte par le télescope Kepler de la NASA

Le télescope spatial Kepler de la NASA a fait une découverte révolutionnaire cette semaine, dévoilant un système solaire extraterrestre jusqu'alors inconnu appelé Kepler-385. Ce système extraordinaire se compose de sept planètes, toutes plus grandes que la Terre mais plus petites que Neptune. Les planètes tournent autour d’une étoile semblable au Soleil, légèrement plus grande et plus chaude que notre propre Soleil.

Chacune des planètes de Kepler-385 subit une chaleur intense provenant de son étoile. On pense que les deux premières planètes sont rocheuses et possèdent une atmosphère mince, légèrement plus grande que la Terre. D’un autre côté, les cinq planètes restantes font environ le double de la taille de la Terre et devraient être entourées d’une atmosphère épaisse.

Cette découverte importante fait partie d'un nouveau catalogue Kepler, qui comprend environ 4,400 700 planètes candidates et plus de 385 systèmes multiplanétaires. Les scientifiques et les astronomes continueront d’étudier Kepler-XNUMX et les autres planètes du catalogue Kepler pour mieux comprendre ces mondes lointains et leur potentielle habitabilité.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu'est-ce que Kepler-385 ?

Kepler-385 est un système solaire extraterrestre découvert par le télescope spatial Kepler de la NASA. Il se compose de sept planètes, toutes plus grandes que la Terre mais plus petites que Neptune, en orbite autour d’une étoile semblable au Soleil.

2. Quelle est la température des planètes de Kepler-385 ?

Les planètes de Kepler-385 subissent une chaleur intense provenant de leur étoile.

3. Quelle est la taille des planètes de Kepler-385 ?

Les deux premières planètes de Kepler-385 sont rocheuses et légèrement plus grandes que la Terre, tandis que les cinq autres planètes font environ deux fois la taille de la Terre.

4. Quelle est la signification de cette découverte ?

La découverte de Kepler-385 et d'autres planètes du catalogue Kepler fournit des informations précieuses sur la diversité des systèmes exoplanétaires et leur potentiel d'habitabilité.

5. Quel est le but de la mission Kepler ?

La mission Kepler vise à découvrir et caractériser des planètes semblables à la Terre en orbite autour d'autres étoiles de notre galaxie.

(Source : NASA)