Les lauréats du prix Nobel 2023 annoncés

Cette semaine, les lauréats des prix Nobel de médecine, de physique et de chimie pour l'année 2023 ont été annoncés. Katalin Kariko et Drew Weissman ont reçu le prix Nobel de médecine ou de physiologie pour leurs découvertes liées à la modification des bases nucléosidiques, qui ont conduit au développement de méthodes efficaces. Vaccins à ARNm contre le COVID-19. Le prix Nobel de physique a été décerné à Pierre Agostini, Ferenc Krausz et Anne L'Huillier pour leurs travaux visant à développer de nouveaux outils et à explorer le monde des électrons. Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus et Alexei I. Ekimov ont reçu le prix Nobel de chimie pour leur découverte et leur synthèse des points quantiques.

Mystère entourant les premières galaxies de l'univers

Le télescope spatial James Webb a fourni des informations précieuses sur les débuts de l'histoire de l'univers, révélant une collection de galaxies remontant à l'aube cosmique. Cependant, les scientifiques ont été intrigués par la présence de galaxies apparemment matures et massives au cours de cette première période. Une étude récente suggère que ces galaxies étaient peut-être plus petites que prévu, mais semblaient brillantes en raison des sursauts de formation d'étoiles. Cette impression trompeuse d’une grande masse a intrigué les scientifiques et a défié leurs attentes.

Impact du satellite BlueWalker 3 sur l'astronomie

Les scientifiques ont publié une étude dans la revue Nature, détaillant l'impact du prototype de satellite BlueWalker 3 sur l'astronomie. Ce satellite, développé par AST SpaceMobile, fait partie d'une constellation destinée à fournir des services mobiles et haut débit dans le monde entier. Les observations ont montré que le BlueWalker 3 est l'un des objets les plus brillants du ciel nocturne, surpassant toutes les étoiles, sauf les plus brillantes.

L'ISRO se prépare pour la mission Gaganyaan

L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) prépare les essais en vol sans équipage de la mission Gaganyaan. La mission d’abandon du véhicule d’essai en vol-1 (TV-D1) devrait avoir lieu d’ici fin octobre 2023 depuis le centre spatial Satish Dhawan à Sriharikota. La mission Gaganyaan vise à démontrer la capacité de lancer des humains sur une orbite terrestre basse et de les ramener sur Terre en toute sécurité en atterrissant dans le golfe du Bengale ou dans la mer d’Oman.

Un vaccin antipaludique efficace et peu coûteux

L'Université d'Oxford a développé un nouveau vaccin contre le paludisme appelé R21/MatrixM. Fabriqué par le Serum Institute of India, il a été testé dans le cadre d’un essai de phase 3 dans quatre pays africains et a montré une efficacité vaccinale de plus de 75 %. Ce chiffre est supérieur à celui du vaccin antipaludique précédemment recommandé, RTS,S/AS01, qui avait une efficacité de 56 % chez les enfants âgés de 5 à 17 mois. Le nouveau vaccin est particulièrement efficace dans les régions où le paludisme est saisonnier.

Empreintes humaines anciennes au Nouveau-Mexique

De nouvelles recherches ont confirmé l'existence d'anciennes empreintes humaines dans le parc national de White Sands, au Nouveau-Mexique. Les techniques de datation au radiocarbone et par luminescence stimulée optiquement ont révélé que ces empreintes remontent à environ 21,000 23,000 à XNUMX XNUMX ans, au cours de la dernière période glaciaire. Cette découverte indique que l’Homo sapiens habitait déjà l’Amérique du Nord bien plus tôt qu’on ne le pensait, même dans des conditions inhospitalières.

Premières traces de serpents découvertes en Afrique du Sud

Les scientifiques ont identifié la première trace de serpent dans les archives fossiles de la côte sud du Cap, en Afrique du Sud. Cette trace fossile, trouvée dans la réserve naturelle de Walker Bay, remonte à l'époque du Pléistocène, il y a entre 93,000 83,000 et XNUMX XNUMX ans. On pense qu'il a été fabriqué par une vipère feuilletée (Bitis arietans). Cette découverte comble une lacune dans les archives fossiles du Pléistocène de la région, qui était auparavant dominée par les traces de mammifères, d'oiseaux et de reptiles.