La Lune de Jupiter, Europe, contient du dioxyde de carbone, augmentant ainsi la possibilité de vie

Le télescope spatial James Webb de la NASA a fait une découverte importante concernant la lune glacée de Jupiter, Europe. Le télescope a détecté du dioxyde de carbone sur Europe, un ingrédient vital pour la vie. Cette découverte a soulevé la possibilité passionnante qu’Europe soit capable de supporter la vie. L'analyse suggère que le dioxyde de carbone provenait de l'océan souterrain d'Europe, plutôt que d'être émis par des météorites ou d'autres sources externes. De plus, le dioxyde de carbone semble avoir été déposé relativement récemment à l’échelle géologique.

Dans le cadre d'une autre avancée majeure en matière d'exploration spatiale, le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA a réussi à récupérer un échantillon de l'astéroïde nommé Bennu. Le vaisseau spatial robotique, lancé dans l'espace en 2016, a déposé l'échantillon d'astéroïde dans une capsule dans l'Utah le 24 septembre. L'échantillon, constitué d'un matériau riche en carbone, devrait fournir des informations précieuses sur la naissance de notre système solaire et les origines de la vie sur Terre.

Malheureusement, l'atterrisseur lunaire et le rover indien, respectivement Chandrayaan-3 et Pragyan, n'ont pas répondu aux appels de réveil après être entrés en hibernation début septembre. Les efforts visant à rétablir la communication avec le vaisseau spatial depuis le 22 septembre ont échoué. Cependant, les autorités spatiales indiennes espèrent que l'engin montrera des signes d'activité dans les deux prochaines semaines. Chandrayaan-3 et Pragyan sont entrés dans l'histoire en tant que premiers objets fabriqués par l'homme à atterrir dans la région polaire sud de la Lune, faisant de l'Inde le quatrième pays à réaliser un alunissage.

Tournée vers l’avenir, la Chine prévoit de lancer le satellite d’exploration solaire Xihe-2 en 2026. Ce satellite s’embarquera sur une orbite jusqu’alors inexplorée entre la Terre et le soleil. Ses principaux objectifs comprennent l'étude de l'origine et de l'évolution du champ magnétique dans les régions solaires actives et une compréhension plus approfondie de la structure tridimensionnelle et des mécanismes physiques des sursauts solaires. La Xihe-2 deviendra également la première sonde artificielle au monde à atteindre le point Lagrange Soleil-Terre L5, un emplacement stratégiquement avantageux pour la recherche et la surveillance de la météorologie spatiale.

Ces récents développements dans l’exploration spatiale continuent d’élargir notre compréhension de l’univers et du potentiel de vie au-delà de la Terre.