Pourquoi le ciel change-t-il de couleur ? Comprendre la science derrière cela

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le ciel change de couleur tout au long de la journée ? Qu'il s'agisse du magnifique ciel bleu par une journée ensoleillée ou des teintes vibrantes d'un coucher de soleil, il y a une raison scientifique derrière ces changements de couleur.

Pour comprendre pourquoi le ciel apparaît bleu lors d’une journée ensoleillée, nous devons observer comment la lumière du soleil atteint la Terre. La lumière du soleil est composée de différentes couleurs et énergies qui se propagent par vagues. Si nous dirigeions la lumière du soleil à travers un prisme de cristal, nous verrions la séparation des couleurs sous la forme d’un arc-en-ciel. Ceci est connu sous le nom de spectre de la lumière visible et comprend des couleurs comme le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet.

La couleur que nous percevons dépend de la longueur d'onde de la lumière. Les longueurs d'onde plus longues apparaissent en rouge, tandis que les longueurs d'onde plus courtes et plus saccadées apparaissent en bleu ou violet. Lorsque la lumière du soleil pénètre dans l’atmosphère terrestre, elle est dispersée par les gaz présents. L’atmosphère diffuse principalement des longueurs d’onde bleues, c’est pourquoi nous voyons un ciel bleu par temps clair. Les autres couleurs sont toujours présentes mais non dispersées, donnant l'apparence d'un ciel blanc.

Les arcs-en-ciel se produisent lorsque les gouttes de pluie agissent comme de minuscules prismes, courbant et séparant la lumière en différentes couleurs. Même les nuages ​​peuvent afficher des notes de couleurs différentes, en particulier au lever ou au coucher du soleil. Les nuages ​​sont constitués de gouttelettes d’eau et de cristaux de glace, qui contribuent également à la séparation des couleurs.

Au lever et au coucher du soleil, les rayons du soleil traversent une plus grande partie de l'atmosphère terrestre. Cela se traduit par une diminution de la diffusion des longueurs d’onde bleues, permettant aux couleurs plus chaudes d’être plus visibles à nos yeux. La combinaison des conditions atmosphériques et de l’angle du soleil produit les couleurs époustouflantes que nous associons aux levers et couchers de soleil.

Cependant, d’autres facteurs peuvent affecter la couleur du ciel. Les grosses particules de poussière, la pollution, la fumée des incendies de forêt, la vapeur d'eau et les faibles niveaux d'ozone peuvent tous contribuer à ce que le ciel apparaisse rouge ou d'autres couleurs inhabituelles. Des satellites comme ceux exploités par la NASA sont utilisés pour détecter les aérosols, fournissant ainsi aux prévisionnistes des informations précieuses sur la qualité de l’air.

En conclusion, les couleurs que nous voyons dans le ciel sont influencées par la diffusion de la lumière, les conditions atmosphériques et la présence de particules. Qu'il s'agisse d'un ciel bleu clair ou d'un coucher de soleil à couper le souffle, comprendre la science derrière ces changements de couleur ajoute une couche supplémentaire d'appréciation à notre environnement naturel.

Source : CBS News, Kylee Miller – Météorologue certifié par l'American Mogenic Society