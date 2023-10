Cette semaine dans l'actualité scientifique : Déterrer les trésors vikings, le noyau interne de la Terre molle et les lauréats du prix Nobel

Dans le monde de l’archéologie, ce fut une semaine passionnante remplie de découvertes d’artefacts et de trésors incroyables. En Norvège, un trésor viking datant de 1,200 XNUMX ans a été découvert dans le jardin d'une famille. De plus, des figures en or représentant des dieux nordiques, encore plus anciennes que le trésor viking, ont également été découvertes en Norvège. La célèbre pierre Jelling du Danemark, qui constitue la première mention du nom moderne du pays, révèle également de nouvelles informations sur son créateur. Ces découvertes ne sont qu’un aperçu des nombreuses découvertes archéologiques de cette semaine.

En s'enfonçant plus profondément dans notre planète, les scientifiques ont fait une révélation surprenante sur le noyau interne de la Terre. On pensait auparavant qu'il s'agissait d'une boule de métal solide, mais de nouvelles recherches suggèrent que le noyau interne est étonnamment mou et moins rigide qu'on ne le pensait auparavant. Cette douceur peut être attribuée à des atomes hyperactifs. Par ailleurs, les données satellitaires révèlent que le trou dans la couche d'ozone de cette année a atteint environ deux fois la taille de l'Antarctique, l'éruption du volcan sous-marin des Tonga en 2021 contribuant potentiellement à cette expansion.

S'aventurant au-delà de notre planète, le télescope spatial James Webb continue d'étonner les scientifiques avec ses découvertes remarquables. Des objets malveillants et des galaxies « impossibles » ont été observés. De plus, il pourrait y avoir une douzaine d’objets au-delà de Pluton qui pourraient dévoiler une partie jusqu’alors inconnue de notre système solaire.

Dans le domaine de la santé, un vaccin COVID-19 mis à jour développé par Novavax a été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis. Dans une étude menée sur des rongeurs, il a été découvert que les neurones ne sont pas les seules cellules responsables de la mémoire dans le cerveau. De plus, des facteurs génétiques peuvent influencer le succès des individus envisageant un régime végétarien.

Avec l’arrivée du mois d’octobre vient la saison des prix Nobel. Les prix de physique, de chimie et de médecine ont été décernés pour des réalisations notables telles que la création de minuscules tranches de lumière, la découverte de points quantiques particuliers et des travaux révolutionnaires sur les vaccins à ARNm.

Parmi les images fascinantes partagées cette semaine se trouve une capture d’écran d’un diable de poussière sur Mars capturée par le rover Perseverance de la NASA. Le diable de poussière atteint une hauteur d’environ 1.2 km, ce qui le rend cinq fois plus haut que l’Empire State Building.

Au cours de la semaine prochaine, les observateurs du ciel de certaines régions d’Amérique du Nord, centrale et du Sud auront l’occasion d’assister à une éclipse solaire « en anneau de feu ». Il est toutefois important de prendre des précautions et de ne pas regarder directement le soleil. L'utilisation de visionneuses d'éclipse DIY, de lunettes spéciales ou de boules disco permettra d'observer en toute sécurité cet événement céleste.

Sources:

– Découvertes archéologiques : Live Science

– Le noyau interne de la Terre : Live Science

– Télescope spatial James Webb : science en direct

– Actualité santé : Live Science

– Prix Nobel : Live Science

– Diable de poussière de Mars : Live Science

– Éclipse solaire : Live Science