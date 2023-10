Le télescope spatial James Webb découvre l'anneau d'Einstein et l'ancienne supernova

By

Le télescope spatial James Webb a fait des découvertes remarquables cette semaine. Il a capturé l'image d'un superbe « anneau d'Einstein », a découvert une ancienne supernova qui pourrait potentiellement résoudre l'un des plus grands mystères de l'univers et a observé des milliers de galaxies semblables à la Voie lactée dans un endroit inattendu. Ces découvertes mettent en valeur les incroyables capacités du télescope dans l’exploration de l’espace lointain.

Dans notre propre système solaire, la comète Nishimura a été frappée par une tempête solaire, soulignant la nature dynamique de notre voisinage céleste. De plus, l'astronaute Frank Rubio est revenu de la Station spatiale internationale, battant des records pour la durée de son séjour. Les scientifiques ont également développé une intelligence artificielle capable de détecter la vie extraterrestre, même si les spécificités de son fonctionnement sont encore à l’étude.

En ce qui concerne le monde des mammifères aquatiques, des baleines à bosse ont été observées se livrant à un comportement appelé « varech », dans lequel elles utilisent des algues pour se lisser. Cependant, ce comportement a eu des conséquences négatives pour certaines orques opportunistes, victimes de leur nouvelle interaction avec les baleines.

Malheureusement pour les mammifères, on prévoit que le prochain supercontinent, la Pangée Ultima, deviendra insupportablement chaud au cours des 250 millions d’années à venir, rendant impossible l’adaptation des mammifères. Il s’agit toutefois d’une préoccupation future lointaine et non d’une menace immédiate.

Sur le plan des soins de santé, les scientifiques testent un « vaccin inverse » qui supprime sélectivement le système immunitaire. Cette approche s’est révélée prometteuse dans le traitement d’une maladie semblable à la sclérose en plaques chez la souris, suscitant l’espoir d’applications potentielles chez l’homme. De plus, il a été démontré que le médicament antiviral molnupiravir influence l’évolution du virus responsable du COVID-19. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les implications de cette découverte sur la transmission et l’émergence de nouveaux variants.

Dans le monde antique, une ancienne tablette d’argile récemment découverte en Turquie contient des mots d’une langue indo-européenne « perdue » parlée il y a plus de 3,000 XNUMX ans. Bien que la signification de ces mots soit encore en train d’être déchiffrée, les chercheurs reconnaissent qu’ils font partie d’un texte rituel, donnant un aperçu des pratiques et des croyances des civilisations anciennes.

Enfin, les scientifiques ont progressé dans le domaine de la diffusioosmose, un phénomène qui permet d'écrire sur l'eau. Bien que difficile à prononcer, la diffusioosmose présente des applications pratiques pour marquer les surfaces d’eau avec des mots ou des images.

Ces diverses découvertes mettent en valeur l’étendue de l’exploration scientifique et notre quête permanente de connaissances sur notre univers, les civilisations anciennes et les subtilités du monde naturel.

Sources:

– Le télescope spatial James Webb de la NASA

– Live Science : « Vaccin inverse » contre la sclérose en plaques chez la souris