Cette semaine, dans l'actualité scientifique, plusieurs découvertes et événements passionnants ont eu lieu. Premièrement, un énorme réservoir d’eau a été découvert caché sous le fond océanique dans le Pacifique Sud. Cette découverte importante enrichit notre compréhension de l'histoire géologique de la Terre et de la composition de sa croûte. De plus, Zealandia, un continent caché du Pacifique Sud, a été entièrement cartographié.

Dans une autre découverte fascinante, les scientifiques ont découvert que l’ADN néandertalien lié à une sensibilité accrue à la douleur pourrait être plus courant dans les populations ayant une ascendance amérindienne prédominante. Cette étude met en lumière la relation complexe entre la génétique et la perception de la douleur.

Avez-vous déjà vécu un faux souvenir ? Les chercheurs ont découvert que le cerveau pourrait être capable de distinguer les vrais souvenirs des faux. Cette découverte donne un aperçu de la manière dont le cerveau traite et stocke les souvenirs.

Passant au règne animal, on a découvert que les grenouilles femelles faisaient le mort pour éviter les avances des mâles. Ce comportement est une adaptation unique qui aide les femelles à naviguer dans leur environnement et à se protéger.

Dans l'actualité spatiale, la NASA a révélé la mission de retour d'échantillons d'astéroïdes Bennu, qui vise à collecter et étudier des échantillons de cette roche spatiale. De plus, les conséquences de la collision de deux planètes massives dans un système stellaire lointain ont été observées, fournissant des informations précieuses sur les collisions planétaires.

Enfin, un hommage au regretté Jimmy Buffett a été rendu sous la forme d'un escargot de mer jaune vif récemment découvert. Cette petite créature rappelle l’héritage de Buffett en tant que légende du rock tropical.

Par ailleurs, Laurent Ballesta, photographe sous-marin et biologiste marin français, a remporté le concours Photographe animalier de l'année avec sa superbe image d'un limule doré dans son habitat naturel. La photo met en valeur la beauté et l’importance de cette espèce ancienne et menacée.

Ce ne sont là que quelques faits saillants du monde scientifique cette semaine, démontrant la nature en constante évolution de l’exploration et de la découverte scientifiques.

