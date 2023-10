Les scientifiques dévoilent le mystère des premières galaxies de l'univers

Les scientifiques ont fait une découverte remarquable sur les débuts de l’histoire de notre univers grâce au télescope spatial James Webb. Le télescope a révélé une collection de galaxies remontant à une période mystérieuse appelée aube cosmique. Cependant, ces galaxies étaient étonnamment massives et matures, défiant les attentes des scientifiques. Cette découverte a remis en question les principes fondamentaux de la cosmologie, le domaine qui étudie l'origine et l'évolution de l'univers.

Pour résoudre ce mystère, une nouvelle étude menée par des chercheurs pourrait apporter des réponses sans qu’il soit nécessaire de rejeter les théories établies. Les résultats de cette étude pourraient révolutionner notre compréhension de l’univers primitif et faire la lumière sur la formation des galaxies au cours de l’aube cosmique.

La société espagnole PLD Space se prépare au lancement d'une fusée

La startup espagnole PLD Space s'apprête à procéder à un lancement test de sa fusée réutilisable Miura-1. Ce lancement représente une étape majeure dans le développement des microlanceurs, qui sont des fusées plus petites et plus rentables. La fusée décollera de Huelva, dans le sud-ouest de l'Espagne, et devrait être le premier lancement de fusée entièrement privé en Europe. Le succès de cette mission test ouvrira la voie à de nouveaux développements dans l’industrie spatiale privée.

Des empreintes humaines anciennes confirment une présence précoce en Amérique du Nord

De nouvelles recherches ont confirmé que les humains ont habité l’Amérique du Nord bien plus tôt qu’on ne le pensait auparavant. La découverte d'empreintes fossilisées dans le parc national de White Sands au Nouveau-Mexique est une preuve cruciale de la présence humaine sur le continent. Les scientifiques ont utilisé deux techniques de datation différentes, la datation au radiocarbone et la datation par luminescence optiquement stimulée, pour établir que ces empreintes remontent à environ 21,000 23,000 à XNUMX XNUMX ans. Cela démontre que l'Homo sapiens s'était déjà établi en Amérique du Nord dans les conditions difficiles de la dernière période glaciaire.

Ces découvertes fournissent des informations précieuses sur l’histoire ancienne de la migration et de l’établissement humains en Amérique du Nord, contribuant ainsi à notre compréhension des débuts de l’histoire de notre espèce.

