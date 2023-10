Des scientifiques découvrent les origines des premières galaxies

By

Dans le cadre d'une découverte surprenante, le télescope spatial James Webb a mis au jour une collection de galaxies matures remontant aux premiers stades de l'univers. Cette révélation a amené les scientifiques à remettre en question les théories cosmologiques existantes. Cependant, une nouvelle étude pourrait fournir une explication conforme aux connaissances scientifiques actuelles.

Le télescope spatial James Webb, qui a commencé ses opérations l'année dernière, a fourni un aperçu remarquable des débuts de l'histoire de l'univers. Il a observé un groupe de galaxies qui existaient à l'aube cosmique, une époque énigmatique. La présence de ces galaxies massives et matures contredit les attentes et soulève des questions sur les principes fondamentaux de la cosmologie.

Les scientifiques ont travaillé activement pour résoudre ce mystère sans négliger les connaissances scientifiques existantes. La dernière étude propose une solution potentielle qui ne nécessite pas une réévaluation complète des théories cosmologiques.

La startup espagnole PLD Space se prépare au lancement d'une fusée

PLD Space, une startup espagnole, se prépare à un lancement test de sa fusée réutilisable Miura-1. Ce lancement marquera une étape importante dans le développement des « microlanceurs » et sera le premier lancement de fusée entièrement privé en Europe.

Le lancement test devrait avoir lieu tôt samedi depuis Huelva, dans le sud-ouest de l’Espagne. PLD Space vise à démontrer la faisabilité de sa technologie de fusée réutilisable à travers cette mission suborbitale. Après avoir fait face à une tentative infructueuse en juin, l'entreprise est impatiente de montrer le potentiel de sa fusée innovante.

Les anciennes empreintes humaines remontent à des milliers d’années plus tôt que prévu

De nouvelles recherches ont révélé que les humains ont occupé le paysage nord-américain beaucoup plus tôt qu’on ne le pensait auparavant. Il a été déterminé que les empreintes fossilisées trouvées dans le parc national de White Sands au Nouveau-Mexique datent d'environ 21,000 23,000 à XNUMX XNUMX ans.

Cette découverte, basée sur des techniques de datation au radiocarbone et par luminescence stimulée optiquement, indique que l'Homo sapiens était présent en Amérique du Nord dans les conditions les plus difficiles de la dernière période glaciaire. Ces résultats mettent en lumière la résilience et l’adaptabilité de notre espèce dans des environnements extrêmes.

