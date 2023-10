La Chine envisage d’agrandir la Station spatiale comme alternative à l’ISS dirigée par la NASA

By

La Chine a annoncé son intention de doubler la taille de sa station spatiale, offrant ainsi aux astronautes d'autres pays une alternative à la Station spatiale internationale (ISS) alors qu'elle approche de la fin de sa durée de vie. La station spatiale chinoise, qui compte actuellement trois modules, sera agrandie pour inclure six modules dans les années à venir. L'Académie chinoise des technologies spatiales a déclaré que la durée de vie opérationnelle de la station spatiale chinoise serait supérieure à 15 ans. Cette annonce a été faite lors du 74e Congrès astronautique international tenu à Bakou, en Azerbaïdjan.

Pendant ce temps, les scientifiques ont résolu un mystère concernant les premières galaxies de l'univers. Le télescope spatial James Webb, qui a commencé ses opérations l'année dernière, a donné un aperçu des débuts de l'histoire de l'univers, notamment de la découverte des galaxies depuis l'aube cosmique. Cependant, l’existence de galaxies massives et matures au cours de l’enfance de l’univers a remis en question la compréhension actuelle de la cosmologie. Une nouvelle étude a désormais résolu ce mystère sans nécessiter une refonte complète des théories existantes.

En Espagne, la startup PLD Space prépare un lancement test de sa fusée réutilisable Miura-1. Ce lancement marquera le premier lancement de fusée entièrement privé en Europe et constitue une étape importante vers une nouvelle génération de microlanceurs. La mission d'essai devrait avoir lieu à Huelva, dans le sud-ouest de l'Espagne.

De plus, le prix Nobel de chimie 2023 a été décerné aux scientifiques Moungi Bawendi, Louis Brus et Aleksey Ekimov pour leur découverte des points quantiques. Les points quantiques sont de minuscules amas d’atomes largement utilisés dans diverses applications, notamment la création de couleurs sur les écrans plats, les lampes LED et les dispositifs médicaux. L’académie qui a décerné le prix Nobel a décrit ses recherches comme « ajoutant de la couleur à la nanotechnologie ».

Enfin, de nouveaux tests ont confirmé l'ancienneté d'anciennes empreintes humaines au Nouveau-Mexique. On estime que ces empreintes, trouvées dans le parc national de White Sands, ont entre 21,000 23,000 et XNUMX XNUMX ans. La recherche a montré que l'Homo sapiens était présent en Amérique du Nord dans les conditions les plus inhospitalières de la dernière période glaciaire.

