Un module russe de la Station spatiale internationale subit une fuite de liquide de refroidissement

Le module russe Nauka, un ajout polyvalent à la Station spatiale internationale (ISS), a récemment subi une fuite de liquide de refroidissement dans son système de refroidissement de secours. La fuite a été découverte lors de contrôles de routine, ce qui a incité les astronautes à évaluer la situation. Heureusement, selon l'agence spatiale russe Roscosmos, ni l'équipage ni l'ISS elle-même ne courent aucun danger immédiat.

À l’avenir, les ingénieurs s’efforceront d’enquêter et de corriger le problème. Le module Nauka est arrivé à l'ISS la semaine dernière, après un voyage long et ardu. Malgré ce revers, il est prévu que le module continue de contribuer aux opérations et aux recherches menées sur la station spatiale.

Une énorme tempête solaire ancienne découverte à travers les cernes des arbres dans les Alpes françaises

Une découverte dans les Alpes du sud de la France a révélé la présence d'une tempête solaire massive survenue il y a environ 14,300 XNUMX ans. En analysant les anneaux de croissance annuels à l’intérieur d’anciens pins sylvestres, les chercheurs ont identifié un pic significatif de radiocarbone, indiquant la présence d’une tempête solaire d’une ampleur sans précédent.

Si cette tempête solaire s’était produite à l’époque contemporaine, elle aurait pu avoir des conséquences catastrophiques. L’explosion de particules énergétiques du soleil pourrait avoir entraîné la destruction de satellites et une perturbation généralisée des réseaux électriques. Cette découverte met en évidence la nature puissante et potentiellement perturbatrice de l’activité solaire.

L’étude des cernes des arbres constitue un outil précieux pour comprendre les événements climatiques et environnementaux passés. En examinant les schémas de croissance et la composition chimique des cernes des arbres, les scientifiques obtiennent des informations sur des événements historiques, tels que cette ancienne tempête solaire.

