Un module russe de la Station spatiale internationale subit une fuite de liquide de refroidissement

By

L'agence spatiale russe Roscosmos a annoncé lundi qu'une fuite de liquide de refroidissement avait été détectée dans son module Nauka attaché à la Station spatiale internationale (ISS). La fuite a spécifiquement affecté un système de refroidissement de secours utilisé pour réguler les températures à bord de l'ISS. Roscosmos a assuré que ni l'équipage ni la station n'étaient en danger immédiat. Les astronautes évaluent actuellement la situation et trouvent une solution pour résoudre le problème.

La modification génétique montre son potentiel dans la protection des poulets contre la grippe aviaire

Des chercheurs britanniques ont découvert que l'édition génétique peut offrir une protection partielle contre la grippe aviaire chez les poulets. La grippe aviaire hautement pathogène, ou grippe aviaire, a causé des dommages importants aux populations de volailles dans le monde depuis 2022. Cette avancée dans l'édition génétique offre une nouvelle stratégie pour atténuer la propagation de ce virus mortel. En modifiant les gènes des poulets, les scientifiques ont pu les protéger partiellement des infections par la grippe aviaire. Les résultats pourraient avoir des implications sur la production avicole et aider à prévenir de nouvelles épidémies de cette maladie dévastatrice.

La mission indienne Gaganyaan effectuera un test clé le 21 octobre

L'ambitieuse mission spatiale indienne Gaganyaan entreprendra un test crucial le 21 octobre. Le test consiste à lancer un module vide dans l'espace et à le ramener avec succès sur Terre. La mission finale est prévue pour l'année prochaine et coûtera environ 90.23 milliards de roupies indiennes (1.08 milliard de dollars). Il s'agira de la première mission spatiale avec équipage de l'Inde et impliquera le lancement d'une capsule spatiale habitable par l'homme avec un équipage de trois personnes sur une orbite de 400 km (250 miles) avant un retour en toute sécurité dans les eaux indiennes. Gaganyaan représente une étape importante dans le programme spatial croissant de l'Inde.

Une ancienne tempête solaire révélée à travers les cernes des arbres dans les Alpes françaises

Une analyse des cernes de croissance annuels d'anciens pins sylvestres dans les Alpes du sud de la France a mis au jour des preuves de la plus grande tempête solaire connue. Cette tempête solaire, qui s'est produite il y a environ 14,300 XNUMX ans, aurait gravement perturbé la technologie moderne si elle s'était produite à l'époque actuelle. La tempête impliquait que le soleil émette une explosion massive de particules énergétiques dans l'espace. Les chercheurs ont observé une augmentation significative du radiocarbone, un isotope du carbone, dans les cernes de croissance des restes d'arbres près de la rivière Drouzet. Cette découverte met en lumière l’impact potentiel des tempêtes solaires et leur occurrence historique.

Sources:

– Fuite du liquide de refroidissement du module russe : Roscosmos

– Modification génétique et grippe aviaire : étude au Royaume-Uni

– Mission Gaganyaan de l'Inde : vice-ministre de la Science et de la Technologie, Jitendra Singh

– Ancienne tempête solaire : Chercheurs de plusieurs institutions.