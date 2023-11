Le mystérieux intérieur profond de la Terre : des indices sur son passé cataclysmique

By

Les sismologues sont depuis longtemps intrigués par deux taches énigmatiques résidant au plus profond du manteau terrestre, l'une sous l'Afrique et l'autre sous le Pacifique Sud. Ces structures massives et denses intriguent les scientifiques depuis des décennies. Cependant, des recherches récentes suggèrent que ces blobs pourraient être les vestiges d’une collision monumentale survenue il y a des milliards d’années.

Les scientifiques pensent désormais que ces taches pourraient être la preuve d'un événement cataclysmique survenu au début de l'histoire de notre planète : la collision entre la Terre et un corps céleste connu sous le nom de Theia. Cette collision, qui aurait eu lieu au début de la planète, pourrait être à l'origine de la création de notre lune.

Alors que la nature exacte de ces blobs et leur origine font encore l’objet d’un débat scientifique, cette nouvelle hypothèse offre un aperçu fascinant des profondeurs de la Terre. Des études plus approfondies et des progrès technologiques seront cruciaux pour percer les mystères cachés dans ces anomalies de la taille d’un continent.

FAQ:

Q : Que sont les blobs dans le manteau terrestre ?

R : Les blobs sont des structures denses situées profondément dans le manteau terrestre, l'une sous l'Afrique et l'autre sous le Pacifique Sud.

Q : Quelle est leur origine possible ?

R : Les scientifiques émettent l’hypothèse que ces blobs pourraient être des reliques d’une collision colossale entre la Terre et un objet céleste appelé Theia.

Q : Quand cette collision s’est-elle produite ?

R : On pense que la collision a eu lieu au cours des premières étapes de la formation de la Terre.

Q : Cette collision aurait-elle pu créer la Lune ?

R : Oui, selon l’hypothèse, cette collision entre la Terre et Théia aurait pu conduire à la formation de notre Lune.

Q : Quelles recherches supplémentaires sont nécessaires ?

R : Les scientifiques doivent mener des études plus approfondies et utiliser des technologies de pointe pour mieux comprendre ces blobs et leur importance dans l’histoire de la Terre.

Sources:

– Scientific American : [scientificamerican.com](https://www.scientificamerican.com/article/unusual-blobs-deep-inside-earth-have-a-startling-origin/)

– National Geographic : [nationalgeographic.com](https://www.nationalgeographic.com/science/article/how-did-moon-form-earths-deep-interior-holds-clues)