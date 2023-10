Un module russe de la Station spatiale internationale subit une fuite de liquide de refroidissement

By

Le module polyvalent russe Nauka, attaché à la Station spatiale internationale (ISS), a subi une fuite de liquide de refroidissement dans son système de refroidissement de secours, selon l'agence spatiale russe Roscosmos. Même si l'équipage et la station ne sont pas en danger immédiat, les astronautes évaluent la situation. Le module est chargé de réguler les températures à bord des astronautes.

La modification génétique montre le potentiel de protéger les poulets contre la grippe aviaire

Des scientifiques britanniques ont découvert qu'en modifiant les gènes des poulets, ils peuvent fournir une protection partielle contre les infections par la grippe aviaire. La grippe aviaire hautement pathogène, communément appelée grippe aviaire, s’est propagée rapidement depuis 2022, entraînant la perte de millions de volailles et provoquant une augmentation significative des prix des œufs et de la dinde. Cette nouvelle découverte offre une stratégie potentielle pour réduire la propagation du virus et atténuer son impact sur les populations de volailles.

L'Inde se prépare pour un test de mission spatiale avec équipage le 21 octobre

L'Inde se prépare à un test crucial dans le cadre de sa mission spatiale Gaganyaan le 21 octobre. Le test consistera à lancer un module vide dans l'espace et à le ramener sur Terre en toute sécurité. La mission finale, prévue pour l'année prochaine, sera la première mission spatiale avec équipage de l'Inde et coûtera environ 1.08 milliard de dollars. Il s'agira de lancer une capsule spatiale habitable par l'homme avec un équipage de trois personnes sur une orbite de 400 km (250 miles), puis de les ramener en toute sécurité dans les eaux indiennes.

La NASA révèle un échantillon d'astéroïde riche en carbone

La NASA a offert au public un premier aperçu de l'échantillon de sol riche en carbone récupéré de la surface d'un astéroïde par le vaisseau spatial OSIRIS-REx. La capsule transportant l'échantillon a récemment été parachutée dans le désert de l'Utah. Le matériau révélé contient des minéraux argileux aquifères et a été collecté sur l’astéroïde géocroiseur Bennu il y a trois ans. Cette réalisation constitue une étape importante dans notre compréhension des astéroïdes et de leur composition.

L'US Space Force suspend l'utilisation des outils d'IA en raison des risques liés à la sécurité des données

L'US Space Force a temporairement suspendu l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle générative basés sur le Web, notamment ChatGPT, par souci de sécurité des données. Une note adressée au personnel de la Force spatiale indique que l'utilisation de tels outils, y compris des modèles en grand langage, sur les ordinateurs du gouvernement est interdite jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'approbation formelle du Bureau en chef de la technologie et de l'innovation de la force. Cette pause vise à atténuer les risques potentiels pour la sécurité des données au sein de la Force spatiale.

