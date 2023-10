La NASA lance un vaisseau spatial pour explorer Psyché, un astéroïde riche en métaux

La NASA a récemment lancé un vaisseau spatial depuis la Floride pour une mission visant à explorer Psyché, le plus gros astéroïde riche en métaux de notre système solaire. Les scientifiques pensent que Psyché pourrait être le noyau d’une ancienne protoplanète, fournissant ainsi des informations précieuses sur la formation de la Terre. Le vaisseau spatial, replié à l'intérieur d'une fusée SpaceX Falcon Heavy, a décollé du centre spatial Kennedy de la NASA à Cap Canaveral et devrait atteindre l'astéroïde en août 2029 après un voyage de 2.2 milliards de kilomètres. Cette mission vise à percer les secrets de cet intrigant astéroïde et à faire progresser notre compréhension de la formation planétaire.

La NASA dévoile un échantillon d'astéroïde riche en carbone

La NASA a offert un aperçu de la capsule scellée récemment revenue sur Terre transportant un échantillon de sol riche en carbone provenant de la surface de l'astéroïde géocroiseur Bennu. À l’intérieur de la capsule, les scientifiques ont découvert des minéraux argileux aquifères parmi d’autres matériaux collectés par le vaisseau spatial OSIRIS-REx il y a trois ans. Cette découverte a des implications significatives pour notre compréhension de l’origine et de la composition des corps célestes et pourrait fournir des informations précieuses sur les possibilités de ressources en eau dans l’espace.

L'US Space Force suspend l'utilisation des outils d'IA en raison de problèmes de sécurité des données

L'US Space Force a temporairement interrompu l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle générative basés sur le Web, tels que ChatGPT, en raison de problèmes de sécurité des données. Dans une note adressée au personnel de la force, il a été demandé au personnel de ne pas utiliser d'outils d'IA tels que des modèles en grand langage sur les ordinateurs du gouvernement jusqu'à ce que l'approbation formelle soit accordée par le Bureau en chef de la technologie et de l'innovation. Cette mesure de précaution garantit la protection des informations classifiées et souligne l’importance de la sécurité des données dans les secteurs sensibles.

Un nouvel atlas des cellules cérébrales humaines fournit des informations sur les maladies neurologiques

Les scientifiques ont réalisé une avancée majeure dans la recherche sur le cerveau en identifiant plus de 3,300 XNUMX types de cellules dans le cerveau humain. Cet atlas complet des cellules cérébrales offre une compréhension plus approfondie des bases cellulaires des maladies neurologiques et ouvre la voie au développement de nouveaux traitements. De plus, en comparant les cerveaux des humains et d’autres primates comme les chimpanzés, les gorilles, les singes rhésus et les ouistitis, les chercheurs ont découvert des différences clés qui contribuent aux caractéristiques uniques du cerveau humain.

Dysfonctionnement du satellite Viasat

Viasat, société américaine, ne remplacera pas son satellite ViaSat-3 F1, qui a connu un dysfonctionnement lors de son déploiement en juillet. Même si l'entreprise s'attend à récupérer moins de 10 % du débit prévu, elle reste confiante dans sa capacité à répondre aux besoins de ses clients sans remplacement. Viasat a réalisé une partie importante du coût d'investissement de sa constellation ViaSat-3 et prévoit une baisse des dépenses d'investissement d'ici son exercice 2025.

La prochaine éclipse solaire excite les amateurs d’astronomie

Une éclipse solaire devrait captiver des millions de téléspectateurs dans les Amériques samedi. Si le temps le permet, les observateurs verront la lune passer devant le soleil. La trajectoire de l'éclipse couvrira une partie des États-Unis, du Mexique, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, offrant ainsi un événement astronomique spectaculaire à ceux qui se trouvent sur sa trajectoire.

