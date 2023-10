Des restes d'ADN découverts dans le fossile d'une tortue vieille de 6 millions d'années

Les chercheurs ont trouvé des restes d’ADN dans une tortue de mer fossilisée datant de 6 millions d’années, ce qui en fait l’un des rares fossiles de vertébrés anciens à contenir du matériel génétique. Le fossile, découvert le long de la côte caraïbe du Panama en 2015, a conservé des cellules osseuses appelées ostéocytes avec des détails exceptionnels. Bien que le fossile soit incomplet, ne comportant pas le squelette complet de la tortue, la carapace (coquille) est relativement intacte. Les chercheurs estiment que la tortue aurait mesuré environ un pied de long de son vivant.

Cette découverte ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre les organismes anciens et leur histoire évolutive. En analysant les restes d’ADN, les scientifiques peuvent mieux comprendre la constitution génétique de cette ancienne espèce de tortue. Les résultats contribuent à une compréhension plus approfondie des relations évolutives entre les espèces de tortues anciennes et modernes, telles que les tortues ridley de Kemp et les tortues olivâtres.

Médias sociaux et partenariats privés : les changements survenus à l'Agence spatiale indienne

L'agence spatiale indienne, l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), a franchi une étape record dans sa mission Chandrayaan-3 vers la Lune. L'événement diffusé en direct a attiré plus de 8 millions de téléspectateurs sur YouTube, soulignant l'intérêt et le soutien pour l'ingénierie spatiale et les efforts scientifiques à faible coût de l'Inde. Derrière ce succès se cache un effort stratégique visant à donner à l’agence spatiale, âgée de 54 ans, une image accessible et engageante.

Selon les employés actuels et anciens, ainsi que les experts du secteur, l'ISRO a pris des mesures pour tirer parti des plateformes de médias sociaux et des partenariats privés afin d'accroître la participation et la sensibilisation du public. Cette approche vise à rendre l’exploration spatiale plus accessible au grand public et à favoriser la collaboration avec les entreprises privées. L'accent mis par l'ISRO sur la transparence et l'engagement positionne l'Inde comme un acteur de premier plan dans l'industrie spatiale mondiale.

La startup lunaire japonaise retarde la mission d'atterrissage sur la Lune parrainée par la NASA

La startup japonaise de transport lunaire, ispace, a annoncé un retard d'un an pour sa future mission d'alunissage. La mission, initialement prévue pour 2025, a été reportée à 2026. La décision est motivée par la nécessité de mieux préparer une commande de la NASA, ainsi que de remédier aux retards de fourniture de composants.

La première tentative d'alunissage d'ispace avec le vaisseau spatial Hakuto-R Mission 1 en avril a rencontré un revers en raison d'une erreur de calcul d'altitude. L'entreprise a été confrontée à des troubles au sein du monde des affaires ces derniers mois, comme le rapporte le Financial Times. Malgré les défis, ispace reste engagé dans l'exploration lunaire et travaille à l'amélioration de ses capacités technologiques et de ses processus opérationnels.

Définitions:

– ADN : Acide désoxyribonucléique, le matériel génétique présent dans tous les organismes vivants.

– Fossile : Restes ou traces de plantes et d’animaux anciens conservés dans la roche.

– Vertébré : Animal doté d’une colonne vertébrale ou d’une colonne vertébrale.

– Carapace : Coquille dure de protection de certains animaux, comme les tortues ou les crustacés.

