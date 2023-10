Des restes d'ADN découverts dans le fossile d'une tortue vieille de 6 millions d'années

Des chercheurs ont découvert des restes d'ADN dans une tortue de mer fossilisée datant de 6 millions d'années. Ce fossile est étroitement lié aux tortues olivâtres et aux tortues olivâtres d'aujourd'hui. Il s’agit d’une découverte importante car le matériel génétique provenant de fossiles de vertébrés aussi anciens est rarement identifié. Le fossile a été découvert le long de la côte caraïbe du Panama en 2015 et contient des cellules osseuses bien conservées, appelées ostéocytes. Bien que le reste du squelette de la tortue soit manquant, la carapace, ou carapace, reste intacte. En se basant sur sa taille, les chercheurs estiment que la tortue mesurait environ un pied de long lorsqu'elle était vivante.

Médias sociaux et partenariats privés : les changements survenus à l'Agence spatiale indienne

L'agence spatiale indienne, l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), a récemment franchi une étape importante lorsque sa mission Chandrayaan-3 a atterri avec succès sur la Lune. Plus de 8 millions de personnes ont regardé la diffusion en direct de l'événement sur YouTube, établissant un record pour la plateforme. Cette réalisation met non seulement en évidence les réalisations scientifiques et techniques spatiales à faible coût de l'Inde, mais reflète également un effort plus large visant à renommer l'ISRO en une organisation accessible. Les employés actuels et anciens, ainsi que les experts du secteur, ont noté l'initiative discrète de l'agence de dialoguer avec le public par le biais des médias sociaux et de partenariats privés.

La start-up lunaire japonaise ispace reporte sa mission sponsorisée par la NASA à 2026

ispace, une startup japonaise de transport lunaire, a annoncé le report de sa future mission d'alunissage jusqu'en 2026. La décision est motivée par la nécessité de mieux se préparer à une commande de la NASA, ainsi que de remédier aux retards dans la fourniture de composants. En avril, ispace a tenté son premier atterrissage sur la Lune avec le vaisseau spatial Hakuto-R Mission 1, mais cela a échoué en raison d'une erreur de calcul d'altitude. Les rapports indiquent que des mois de troubles au sein des entreprises ont précédé l'échec de la mission. Avec le calendrier révisé, ispace vise à assurer un partenariat réussi avec la NASA et à résoudre les problèmes de chaîne d'approvisionnement.

