L'éclipse solaire annulaire captive les foules à travers les Amériques

Samedi, des milliers de personnes dans les Amériques sont devenues spectateurs d'un événement astronomique rare : une éclipse solaire annulaire. Ce phénomène se produit lorsque la Lune se déplace entre la Terre et le Soleil, créant la vue extraordinaire d’un « anneau de feu » dans le ciel. Les observateurs ont été stupéfaits en voyant cet événement stupéfiant se dérouler.

Oscar Lopez, 26 ans, a voyagé de Mexico à Campeche, au Mexique, pour apercevoir l'éclipse. Il a exprimé son enthousiasme en déclarant : « C'est une de ces choses que vous ne pouvez pas manquer. C'est incroyable. Nous avons vraiment de la chance en tant qu'êtres humains de pouvoir vivre ces choses.

Une éclipse solaire annulaire est différente d’une éclipse solaire totale, où la lune recouvre complètement le soleil, ne laissant que la couronne visible. Lors d’une éclipse annulaire, la Lune est légèrement plus éloignée de la Terre, ce qui la fait paraître plus petite. En conséquence, lorsqu'il se déplace devant le soleil, il crée un effet « d'anneau de feu », car le bord extérieur du soleil est toujours visible.

Cet événement a attiré non seulement des observateurs occasionnels, mais également des astronomes et des photographes, qui souhaitaient capturer ce moment magique devant leur caméra. De nombreuses personnes ont utilisé des filtres solaires spécialisés et des lunettes de sécurité pour protéger leurs yeux lorsqu'elles regardaient l'éclipse, car l'exposition directe aux rayons du soleil peut causer des dommages aux yeux.

Les éclipses solaires annulaires sont des événements relativement rares, ne se produisant que quelques fois par an au maximum. La prochaine éclipse annulaire visible depuis les Amériques devrait avoir lieu en juin 2022. D’ici là, ceux qui ont eu la chance d’assister à la récente éclipse ont gardé le souvenir de ce spectacle impressionnant.

