Une nouvelle étude révèle que les trous noirs supermassifs se nourrissent plus rapidement qu’on ne le pensait auparavant

Une nouvelle étude menée par l’Université Northwestern remet en question la compréhension conventionnelle de la façon dont les trous noirs supermassifs consomment la matière. Les théories précédentes suggéraient que les trous noirs se nourrissaient lentement, mais des simulations récentes montrent qu’ils se nourrissent en réalité à un rythme beaucoup plus rapide. L’étude, qui sera bientôt publiée dans The Astrophysical Journal, met en lumière le violent tourbillon de gaz, appelé disque d’accrétion, qui entoure et nourrit ces trous noirs.

Selon des simulations 3D à haute résolution, les trous noirs en rotation tordent l’espace-temps environnant, provoquant la déchirure du disque d’accrétion en sous-disques internes et externes. Les trous noirs consomment d’abord l’anneau interne du disque, avant que les débris du sous-disque externe ne se déversent vers l’intérieur pour combler l’espace laissé derrière eux. Ce cycle d’alimentation et de réalimentation ne prend que quelques mois, ce qui est nettement plus rapide que le calendrier de centaines d’années proposé précédemment.

Ces découvertes pourraient aider à expliquer le comportement inhabituel d’objets tels que les quasars, qui s’illuminent soudainement puis disparaissent sans explication claire. Les variations rapides de luminosité observées dans ces objets s’alignent sur la destruction et la reconstitution des régions internes du disque d’accrétion.

Les disques d'accrétion sont des structures complexes, ce qui les rend difficiles à modéliser. Les hypothèses précédentes selon lesquelles ces disques seraient alignés avec la rotation du trou noir ont maintenant été démystifiées. La simulation des chercheurs, qui a utilisé l'un des plus grands superordinateurs du monde, a démontré que les régions entourant les trous noirs sont beaucoup plus turbulentes et désordonnées qu'on ne le pensait auparavant.

La simulation montre que le phénomène de frame-dragging, provoqué par la rotation du trou noir, fait vaciller le disque entier comme un gyroscope. Le disque interne vacille plus rapidement que les parties externes, provoquant une déformation du disque et créant des chocs brillants qui entraînent la matière vers le trou noir. Finalement, le disque interne se brise et évolue indépendamment du reste du disque, vacillant à des vitesses et à des angles différents.

La région de déchirure, où les sous-disques internes et externes se déconnectent, est le point de départ de la frénésie alimentaire. La friction tente de maintenir le disque ensemble, mais la torsion de l’espace-temps provoquée par le trou noir en rotation veut le déchirer. La compétition entre la rotation du trou noir et la friction amène le disque externe à raser les couches du disque interne et à le pousser vers l'intérieur. La gravité du trou noir extrait ensuite le gaz de la région externe pour remplir la région interne désormais vide.

Cette nouvelle compréhension des habitudes alimentaires des trous noirs supermassifs contribue à percer les mystères de ces géants cosmiques et leurs effets sur l’espace environnant. Il souligne l’importance d’intégrer la dynamique des gaz, les champs magnétiques et la relativité générale dans les simulations pour établir une image plus complète.