Découverte d'une nouvelle planète super-bouffée : TOI-1420b

Les scientifiques ont fait une découverte passionnante dans le domaine des exoplanètes avec l’identification de TOI-1420b, une planète « super-bouffée » récemment découverte. Cette recherche révolutionnaire a été récemment publiée dans la célèbre revue scientifique Nature. Stephanie Yoshida et son équipe de recherche du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics à Cambridge, Massachusetts, ont utilisé les données du Transiting Exoplanet Survey Satellite de la NASA pour découvrir cet objet céleste intrigant.

Le premier signe de la présence de quelque chose d'extraordinaire est venu d'une baisse des émissions de lumière solaire de l'étoile TOI-1420, telle que capturée par les données de la NASA. Une analyse plus approfondie a révélé que cet événement intrigant était un événement récurrent, suggérant la présence d’un corps planétaire en orbite autour de l’étoile.

Le TOI-1420b se distingue par ses caractéristiques physiques uniques. Grâce à des observations télescopiques méticuleuses, des scientifiques du Massachusetts ont déterminé que la planète est 1700 25 fois plus grande en volume que la Terre, tout en possédant une masse seulement 1420 fois supérieure. Il en résulte une densité incroyablement faible, faisant de TOI-300b un exemple remarquable dans l'univers. À titre de comparaison, une géante gazeuse comme Jupiter, qui est environ 11 fois plus massive que la Terre, ne mesure que XNUMX fois son volume.

L’étonnante volumétrie du TOI-1420b est attribuée à sa composition, composée à 82 % d’atmosphère gazeuse et à 18 % de masse planétaire. Composée majoritairement d’hydrogène et d’hélium, cette planète est loin d’être habitable pour les humains.

Cette découverte passionnante élargit notre compréhension de la grande diversité des systèmes planétaires du cosmos. En étudiant des exoplanètes comme TOI-1420b, les scientifiques continuent de percer les complexités de l’univers, suscitant l’émerveillement et l’émerveillement de chacun d’entre nous.

