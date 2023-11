L'avenir de la technologie robotique dans l'exploration spatiale

La nécessité d’une utilisation efficace du temps de l’équipage à bord de la Station spatiale internationale (ISS) devient de plus en plus importante à mesure que les missions spatiales se prolongent. Pour optimiser la productivité de l'équipage, la NASA explore l'utilisation de la technologie robotique pour assister les astronautes et automatiser diverses tâches.

L'une de ces enquêtes actuellement en cours sur l'ISS est la JEM Internal Ball Camera 2, une caméra panoramique télécommandée développée par l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA). Le but de cette enquête est de démontrer la capacité de la caméra à capturer des vidéos et des photos de manière autonome, libérant ainsi un temps précieux pour l'équipage. De plus, la caméra à bille interne JEM sert de plate-forme de test pour d'autres tâches robotiques que les robots pourraient effectuer à l'avenir.

Un autre développement passionnant est l’utilisation de robots volants libres appelés Astrobees. Ces robots soutiennent diverses démonstrations de technologies d'assistance robotique tant dans les missions d'exploration spatiale que sur Terre. La mission SoundSee, par exemple, utilise un capteur monté sur un Astrobee pour surveiller les sons des équipements d'un vaisseau spatial. En détectant les anomalies dans les sons, les dysfonctionnements potentiels peuvent être identifiés et résolus.

Dans le but de concevoir des robots pour l'exploration de la Lune et de Mars, l'enquête Astrobatics explore l'utilisation de manœuvres de saut ou d'auto-lancement. Cette technique permet aux robots de surmonter des terrains accidentés et inégaux, ainsi que de naviguer à travers un régolithe épais ou de la poussière. En élargissant les capacités des véhicules robotiques, des tâches telles que l'entretien des équipements, l'enlèvement des débris et l'assemblage en orbite peuvent être accomplies plus efficacement.

Inspirée par les geckos, l'enquête Gecko-Inspired Adhesive Grasping a testé des pinces adhésives pour la préhension et la manipulation robotisées. Ces pinces permettent aux robots de s'attacher et de se détacher rapidement des surfaces, même sur des objets en mouvement ou en rotation. Les chercheurs ont découvert que les pinces adhésives fonctionnaient comme prévu et fournissaient des informations précieuses pour leur utilisation future.

Les débris spatiaux posent un défi important dans l’exploration spatiale, les satellites en chute libre étant particulièrement problématiques. L'enquête ROAM utilise Astrobees pour développer une technologie capable d'observer le mouvement de chute des débris et de planifier des approches sûres pour le rendez-vous et l'amarrage. Les résultats de simulation ont montré l’efficacité de cette méthode pour suivre et atteindre avec précision les cibles.

Ces technologies robotiques s'appuient sur des expériences antérieures, telles que les missions SPHERES et Robonaut, qui ont ouvert la voie à des progrès dans les manœuvres autonomes de rendez-vous et d'amarrage, dans le vol en formation et dans l'utilisation de robots ressemblant à des humains pour diverses tâches à bord de l'ISS.

Alors que la NASA continue de repousser les limites de l’exploration spatiale, ces avancées robotiques joueront un rôle crucial dans l’amélioration de l’efficacité, de la sécurité et de la productivité lors des missions. En tirant parti des capacités des robots, les astronautes peuvent se concentrer sur des recherches et des explorations scientifiques plus cruciales, nous rapprochant ainsi de la découverte des mystères de l’univers.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Comment les Astrobees soutiennent-ils les démonstrations technologiques ?

Les Astrobees sont des robots volant librement sur l'ISS qui participent à diverses démonstrations technologiques liées à l'assistance robotique dans les missions d'exploration spatiale et sur Terre.

2. Quel est le but de l’enquête sur la caméra interne du JEM ?

Le but de l'enquête sur la caméra à boule interne JEM est de démontrer la capacité de la caméra à capturer de manière autonome des vidéos et des photos des activités de recherche sur l'ISS, libérant ainsi un temps précieux pour l'équipage.

3. Quelle est la signification de l’enquête sur la préhension adhésive inspirée du gecko ?

L’enquête Gecko-Inspired Adhesive Grasping teste des pinces adhésives inspirées des geckos pour la préhension et la manipulation robotisées. Ces pinces permettent aux robots de se fixer et de se détacher rapidement des surfaces et peuvent être utilisées sur des objets en mouvement ou en rotation.

4. Comment l’enquête ROAM relève-t-elle le défi des débris spatiaux ?

L'enquête ROAM utilise Astrobees pour développer une technologie permettant d'observer le mouvement de chute des débris spatiaux et de planifier des approches sûres pour le rendez-vous et l'amarrage.

5. Comment les missions précédentes, telles que SPHERES et Robonaut, ont-elles contribué aux progrès de la robotique ?

Des missions précédentes comme SPHERES et Robonaut ont ouvert la voie à des progrès en matière de manœuvres autonomes de rendez-vous et d'amarrage, de vol en formation et d'utilisation de robots ressemblant à des humains pour diverses tâches à bord de l'ISS. Ces missions ont fourni des informations et des enseignements précieux qui améliorent encore les capacités robotiques d’exploration spatiale.