Événement d'astronomie : éclipse solaire partielle à Notre-Dame

Avant le prochain match de football entre les Fighting Irish et les USC Trojans, les visiteurs du campus de l'Université de Notre Dame auront l'occasion d'assister à une éclipse solaire annulaire partielle. L'éclipse débutera à 11h39, la lune commençant à couvrir le bord du soleil, et la couverture maximale est attendue vers 1hXNUMX.

L'éclipse sera visible en Amérique du Nord, centrale et du Sud, avec une couverture de près de 90 % dans le sud-ouest des États-Unis et une couverture maximale de 40 % depuis le campus de Notre Dame. Les éclipses annulaires se produisent lorsque la Lune, à son point le plus éloigné de la Terre ou à proximité, passe entre la Terre et le Soleil. En raison de cet alignement, les bords du soleil sembleront briller derrière la lune, créant un superbe effet « anneau de feu ».

Pour offrir une expérience visuelle sûre, le Département de physique et d'astronomie du Collège des sciences organisera une soirée de surveillance du côté nord du Jordan Hall of Science. Des télescopes et des lunettes à éclipse seront disponibles pour les participants. Keith Davis, directeur du Digital Visualization Theatre de Notre Dame, souligne l'importance de porter des lunettes d'éclipse appropriées pour éviter d'endommager les yeux.

En cas de mauvais temps, le théâtre de visualisation numérique et le planétarium proposeront des simulations et des explications sur la façon dont les éclipses se produisent. Les présentations auront lieu selon un horaire variable, permettant aux visiteurs d'explorer le système solaire et d'observer la lune cachant le soleil.

La prochaine éclipse solaire annulaire n'est pas attendue avant le 21 juin 2039, l'Alaska étant le seul État sur son passage. Cependant, le 8 avril 2024, une éclipse solaire totale sera visible depuis certaines parties de l'Indiana, y compris le campus de Notre Dame, où une couverture solaire de 97 % est attendue.

Pour plus d'informations sur la soirée d'observation de l'éclipse et la série Science Exploration, veuillez contacter Jessica Sieff, directrice associée des relations avec les médias, au 574-631-3933 ou [email protected].

Sources : NASA