Une nouvelle étude révèle les avantages monétaires du rôle des hyènes rayées dans l'élimination des carcasses

Une nouvelle étude menée dans la réserve faunique Sawai Mansingh, au Rajasthan, estime les avantages monétaires des services de charognards des hyènes rayées sur les carcasses de bétail et les proies sauvages. L'étude a révélé qu'au cours de la période 2019-2020, les hyènes rayées du sanctuaire ont consommé 23 tonnes de carcasses de bétail et 17 tonnes de proies sauvages, économisant ainsi des milliers de dollars en coûts d'enlèvement des carcasses.

Les hyènes rayées fournissent des services d'élimination des déchets qui contribuent à empêcher la transmission des maladies et à maintenir la propreté de l'environnement. Ces avantages réduisent non seulement le risque de maladie, mais permettent également d'économiser de l'argent en évitant les méthodes artificielles d'élimination des carcasses comme la crémation électrique ou le brûlage sur un bûcher.

La recherche, l’une des premières estimations des bénéfices monétaires du charognard des hyènes rayées dans un paysage dominé par l’homme, vise à mettre en lumière les contributions positives apportées par ces charognards souvent négligés. L'étude suggère que l'éducation des communautés locales sur ces avantages monétaires pourrait potentiellement supprimer l'image négative associée aux hyènes rayées et contribuer à leur conservation.

La hyène rayée est l'une des quatre espèces de hyènes dans le monde et se trouve en Inde. Ces carnivores solitaires ressemblent à des chiens et se nourrissent de manière opportuniste de restes d'animaux prédateurs de plus grands carnivores et de carcasses de bétail domestique abandonnées.

La fourniture de services d'élimination des carcasses par les hyènes rayées est particulièrement importante dans la zone d'étude en raison du grand nombre de têtes de bétail et du mauvais assainissement. Le déversement des carcasses dans des zones ouvertes et le long des routes pose un grave problème de gestion des déchets, rendant la région vulnérable à la propagation de maladies zoonotiques.

Les contributions économiques des services de charognard rendus par les hyènes rayées ont été quantifiées par les chercheurs. Ils ont estimé la valeur de l'élimination des carcasses par deux méthodes : la crémation électrique et le brûlage sur bûcher. Les résultats ont révélé que les hyènes rayées ont éliminé environ 4.4 pour cent des déchets de carcasses de bétail, soit un total de 23 tonnes, de la production annuelle de déchets de 525 tonnes de la zone d'étude. Le coût d'enlèvement de ces déchets a été calculé à 7095 49,665 $ pour la crémation électrique et à XNUMX XNUMX $ pour le brûlage sur bûcher.

L'étude propose que les avantages monétaires identifiés pourraient être utilisés par les autorités forestières pour la gestion des hyènes rayées et de leurs habitats. La méthode d'évaluation utilisée dans cette étude pourrait également être appliquée dans d'autres zones confrontées à des défis en matière d'élimination des carcasses de bétail, au bénéfice des charognards comme les chacals et les renards.

Dans l’ensemble, comprendre la valeur économique des services de charognard fournis par les hyènes rayées souligne l’importance de ces animaux dans le maintien de paysages sains et encourage une réévaluation de la perception négative qui leur est souvent associée. En consommant les déjections animales, les hyènes rayées permettent non seulement d’économiser de l’argent aux communautés, mais contribuent également à la prévention des maladies et au cycle des nutriments dans les écosystèmes.

