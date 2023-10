Comment le feu affecte le stockage du carbone dans les savanes et les prairies

Les savanes et les prairies sont des écosystèmes répandus qui couvrent environ 40 % de la surface terrestre. Ils fournissent d’importants services écosystémiques, tels que la production alimentaire, la régulation de l’eau et la séquestration du carbone. Cependant, ces écosystèmes sont vulnérables au changement climatique et aux activités humaines, notamment aux modifications des régimes d’incendie.

Le feu joue un rôle crucial dans la formation de la structure, de la composition et de la fonction des savanes et des prairies. Les activités humaines telles que le changement d’affectation des terres, la suppression des incendies et l’allumage des incendies ont modifié la fréquence et l’intensité des incendies. Ces changements ont des implications significatives sur le stockage du carbone dans le sol, qui constitue le plus grand réservoir de carbone terrestre et un facteur clé dans la régulation du climat mondial.

Les incendies peuvent avoir un impact sur le stockage du carbone dans le sol de différentes manières, en fonction du régime des incendies et des caractéristiques de l'écosystème. Il peut réduire le stockage de carbone dans le sol en brûlant directement la matière organique, en augmentant la température du sol et les taux de décomposition, et en modifiant les communautés microbiennes du sol et le cycle des éléments nutritifs. D’un autre côté, le feu peut également augmenter le stockage de carbone dans le sol en stimulant la croissance des plantes, en améliorant l’agrégation et la stabilité du sol, en réduisant l’érosion du sol et en facilitant l’accumulation de charbon de bois.

L’effet net du feu sur le stockage du carbone dans le sol varie selon les différents types de savanes et de prairies. Dans les savanes et prairies humides, où la disponibilité en eau est élevée, le feu peut stimuler la croissance des plantes et augmenter les apports de carbone dans le sol. En revanche, dans les savanes et prairies arides et semi-arides, les incendies peuvent réduire la croissance des plantes et diminuer les apports de carbone dans le sol en raison de la disponibilité limitée de l’eau.

Pour mieux comprendre comment le feu affecte le stockage du carbone dans le sol dans différents types de savanes et de prairies, les chercheurs ont réalisé une synthèse globale des données de 53 expériences de manipulation du feu à long terme. Ils ont constaté que la réduction de la fréquence des incendies augmentait le stockage de carbone dans le sol de 23 % dans les écosystèmes arides et semi-arides, mais n’avait aucun effet significatif dans les écosystèmes humides. À l’inverse, l’augmentation de la fréquence des incendies a réduit le stockage de carbone dans le sol de 11 % dans les écosystèmes arides et semi-arides, mais n’a eu aucun effet significatif dans les écosystèmes humides.

L’étude a également révélé que les modèles écosystémiques actuels utilisés par les climatologues sous-estiment les effets des incendies sur le stockage du carbone dans les savanes et les prairies plus sèches. L'amélioration de ces modèles est cruciale pour représenter avec précision les interactions entre le feu, la végétation et les processus du sol dans ces écosystèmes.

Les résultats ont des implications importantes pour les stratégies d'atténuation du changement climatique dans les savanes et les prairies. La réduction de la fréquence des incendies dans les écosystèmes plus secs pourrait augmenter le stockage du carbone dans le sol et contribuer à ralentir le rythme du réchauffement climatique. Cependant, des compromis avec d’autres services écosystémiques et objectifs de conservation de la biodiversité doivent être pris en compte.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les mécanismes sous-jacents aux effets du feu sur le stockage du carbone dans le sol dans différents types de savanes et de prairies. Cela contribuera au développement de modèles et de projections plus précis des changements futurs dans ces écosystèmes selon divers scénarios de changement climatique et d’activité humaine.

