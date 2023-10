Les anneaux de Saturne pourraient être plus jeunes que nous le pensions, selon une étude

Une étude récente publiée dans The Astrophysical Journal a proposé une nouvelle théorie sur l'origine des anneaux de Saturne. Contrairement à la croyance précédente selon laquelle les anneaux seraient vieux de plusieurs milliards d’années, l’étude suggère qu’ils pourraient avoir été formés dans un passé relativement récent, probablement en raison de la collision de deux petites lunes glacées il y a quelques centaines de millions d’années.

L'équipe de recherche, dirigée par Jacob Kegerreis du centre de recherche Ames de la NASA, a mené des simulations à l'aide d'un système de calcul intensif pour recréer la collision hypothétique et ses conséquences. Les résultats des simulations soutiennent l'hypothèse selon laquelle les anneaux auraient pu être créés de cette manière.

Saturne, avec ses nombreux satellites, fait office de mini-système solaire et offre un aperçu de la formation des planètes et des lunes. Scott Sheppard, astronome à la Carnegie Institution for Science, explique que les anneaux de Saturne sont non seulement importants pour comprendre l'histoire de la planète, mais qu'ils ont également des implications plus larges pour l'étude de la formation des corps célestes en général.

Des observations antérieures des anneaux de Saturne par la sonde Cassini ont révélé qu'ils semblaient trop propres et brillants pour avoir des milliards d'années. Cela a conduit les scientifiques à remettre en question leur âge et à envisager des explications alternatives. Si les anneaux ne se sont pas formés au cours des premiers jours chaotiques du système solaire, ils doivent être apparus plus récemment.

Selon la nouvelle étude, une collision entre deux lunes glacées aurait pu produire une rafale de débris gelés qui auraient finalement formé les anneaux. Une partie de cette matière pourrait être entrée en collision avec d’autres satellites, formant ainsi de nouvelles lunes. Les chercheurs suggèrent que des lunes comme Rhéa, la deuxième plus grande lune de Saturne, pourraient être des exemples de ces lunes « fraîchement libérées ».

Si cette étude apporte un certain éclairage sur la formation des anneaux de Saturne, elle ne répond pas définitivement à la question de leur origine. Néanmoins, cela met en évidence la nature dynamique des anneaux et remet en question l’idée selon laquelle il s’agit de décorations statiques. Les résultats ont également des implications sur la possibilité d'océans souterrains habitables sur certaines lunes de Saturne, car leur âge peut affecter les conditions d'émergence de la vie.

Des recherches et des observations supplémentaires seront nécessaires pour comprendre pleinement le mystère des anneaux de Saturne et leur place dans la dynamique complexe du système solaire.

