Une recherche de la NASA révèle les origines des anneaux de Saturne

De nouvelles recherches menées par la NASA et ses partenaires ont mis en lumière l'origine des anneaux emblématiques de Saturne. L’étude suggère que les anneaux pourraient s’être formés à partir des restes de deux lunes glacées qui sont entrées en collision et se sont brisées il y a des centaines de millions d’années.

Les chercheurs ont utilisé des simulations avancées pour recréer différents scénarios de collision entre lunes précurseurs. Ces simulations ont été réalisées à une résolution plus de 100 fois supérieure à celle des études précédentes, en utilisant le code de simulation open source SWIFT.

Les anneaux de Saturne se situent dans la limite de Roche, qui est la distance la plus éloignée d'une planète où sa force gravitationnelle est suffisamment forte pour briser de plus grands corps de roche ou de glace. Grâce à près de 200 simulations de l'événement de collision, les chercheurs ont découvert que divers scénarios de collision pouvaient disperser la bonne quantité de glace dans la limite de Roche de Saturne, formant finalement ses anneaux.

Une découverte intéressante de la recherche est l’absence de roche dans les anneaux de Saturne. Selon Vincent Eke, professeur agrégé à l'Université de Durham et co-auteur de l'étude, la collision entre les lunes progénitrices glacées a conduit à la dispersion des roches de manière plus concentrée, tandis que les particules de glace se sont propagées plus largement.

Les chercheurs émettent l’hypothèse que la collision entre les deux lunes a été influencée par les effets gravitationnels subtils du Soleil. Au fil du temps, ces effets ont déstabilisé les orbites des lunes autour de Saturne, provoquant l’intersection de leurs trajectoires et entraînant un impact à grande vitesse.

Les découvertes de l'équipe ont été publiées dans The Astrophysical Journal, fournissant des informations précieuses sur la formation et l'évolution des magnifiques anneaux de Saturne.

