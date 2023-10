Une rare éclipse solaire annulaire se propagera à travers les États-Unis

Une éclipse solaire annulaire rare se produira le samedi 14 octobre et traversera les États-Unis. L'éclipse sera visible dans tous les États continentaux, y compris l'Alaska. Cependant, dans le sud-ouest de la Virginie, des averses éparses devraient gêner la vue de l'éclipse partielle.

Une éclipse annulaire se produit lorsque la lune passe devant le soleil, provoquant une atténuation temporaire de la lumière du jour. Lors de cette éclipse particulière, la Lune sera plus éloignée de la Terre, ce qui la fera paraître plus petite que le Soleil. Cela lui donne le nom « annulaire » et crée un effet « anneau de feu » lorsque le soleil s’illumine derrière la lune.

La trajectoire de l'éclipse traversera l'ouest des États-Unis, commençant dans le sud de l'Oregon et se poursuivant à travers le Texas. À Roanoke, le soleil sera éclipsé à environ 40 % au maximum. L'ensemble de l'événement durera 2 heures et 48 minutes du début à la fin. La lune commencera à se déplacer devant le soleil juste avant midi HAE, l'éclipse maximale se produisant vers 1 h 15. Le troisième et dernier contact de la lune et du soleil aura lieu juste avant 3 h.

L'éclipse sera affectée par la météo, puisqu'un front froid devrait apporter des averses éparses dans la région. Un ciel nuageux bloquera probablement la vue de l’éclipse pendant la majeure partie du week-end. Cependant, même avec une couverture nuageuse, la légère obscurité diurne associée aux éclipses peut toujours être perceptible.

Pour ceux qui peuvent assister à l’éclipse annulaire, il est important de porter des lunettes de protection spécialisées conçues pour l’observation solaire lorsqu’elles regardent directement le soleil. Des lunettes à éclipse solaire doivent être utilisées et ne sont pas équivalentes à des lunettes de soleil. Il est également fortement déconseillé de regarder le soleil à travers un objectif d’appareil photo, un télescope ou des jumelles, car la concentration des rayons solaires peut provoquer de graves blessures aux yeux.

Si vous ne parvenez pas à trouver vos lunettes d'éclipse de l'éclipse de 2017, le Space Science Institute a distribué 5 millions de lunettes de visualisation solaire dans 10,000 XNUMX bibliothèques aux États-Unis. Certaines bibliothèques locales distribueront des lunettes jusqu'à épuisement des stocks.

Si l’éclipse annulaire de ce week-end n’est pas visible dans votre région, ne vous inquiétez pas. Une autre éclipse solaire totale devrait se produire l’année prochaine en avril, passant du Texas au Maine. À Roanoke, environ 88 % du soleil sera couvert par la lune lors de cet événement du 8 avril 2024.

Source : WDBJ

Définitions:

Une éclipse solaire annulaire se produit lorsque la lune passe devant le soleil, créant un effet « anneau de feu » lorsque le soleil s'éclaire derrière la lune.

Les lunettes pour éclipse solaire sont une protection oculaire spécialisée conçue pour l'observation solaire, nécessaire pour protéger les yeux lorsque l'on regarde directement le soleil pendant une éclipse.