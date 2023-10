Les ordinateurs déterminent la cause de l’extinction des dinosaures

Un groupe de chercheurs du Dartmouth College a utilisé une méthode de modélisation d'inversion bayésienne pour déterminer la cause la plus probable de l'extinction du Crétacé-Paléogène, qui a anéanti les dinosaures. En analysant les données géologiques et climatiques, les chercheurs ont développé un scénario qui correspond aux archives fossiles. Leur modèle informatique impartial a déterminé que les gaz libérés par le volcan bouclier Deccan Traps sur une période de 300,000 XNUMX ans étaient suffisants pour déclencher l’extinction. Cette approche impartiale fournit de nouvelles informations sur la cause de la disparition des dinosaures.

Les enfants atteints d'autisme et de TDAH ont du mal à éliminer le BPA

Le bisphénol A (BPA), un composé chimique utilisé dans la fabrication des plastiques, a des effets perturbateurs endocriniens. Une étude récente a montré que les enfants atteints de troubles du spectre autistique et de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) ont une capacité réduite à éliminer le BPA de leur système. Cette découverte est significative compte tenu de l’augmentation des diagnostics pour les deux affections au fil des ans. S’il est peu probable que l’exposition au BPA soit la seule cause de ces troubles, elle peut contribuer à leur développement.

Une nouvelle technique prometteuse dans le traitement des toxines PFAS dans les eaux souterraines

Un groupe de chercheurs de l'Ohio State University a développé une nouvelle technique pour traiter les substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS) dans les eaux souterraines contaminées. Les composés PFAS, connus sous le nom de « produits chimiques éternels » en raison de leur persistance dans l’environnement, ont été associés à divers problèmes de santé. Les chercheurs ont utilisé la dégradation par ultrasons pour affaiblir les liaisons chimiques des sulfonates de fluortélomères, un type de PFAS que l’on trouve couramment dans les mousses anti-incendie. Cette technique présente un potentiel pour traiter à la fois les toxines PFAS et les produits pharmaceutiques dans les eaux usées et les eaux usées municipales.

La vidéo accélérée de la NASA montre des restes stellaires

La NASA a publié une vidéo accélérée montrant les restes d'une étoile qui a explosé il y a 20,000 XNUMX ans. À l’aide du télescope spatial Hubble, les astronomes ont observé une partie de la bulle de supernova en expansion dans la nébuleuse de la Boucle du Cygnus. Les images en accéléré révèlent que les lambeaux de l’étoile se précipitent dans l’espace à une vitesse d’un demi-million de milles par heure. Cette vidéo captivante offre un aperçu de l’explosion en cours et fournit des informations précieuses sur les restes stellaires.

Les conséquences de la malhonnêteté

Un nouveau phénomène appelé « fuite d’honnêteté » a été identifié par des chercheurs en sciences sociales. Ce terme fait référence à la tendance des individus honnêtes à s’éloigner des zones où la tricherie est répandue. Cette migration crée un cycle de duplicité, conduisant à un leadership politique de moindre qualité, à une croissance réduite des revenus et à une diminution de la productivité du travail. En Italie, par exemple, les faux enregistrements de naissance sont utilisés comme mesure d’honnêteté régionale. Ceux qui migrent de zones à forte triche vers des zones à faible triche sont moins susceptibles d’avoir des actes de naissance falsifiés. Comprendre les conséquences de la malhonnêteté peut éclairer les stratégies visant à créer des communautés plus honnêtes.

