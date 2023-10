Des galaxies formées en explosions après le Big Bang, selon une étude

Cette semaine, des astronomes utilisant le télescope spatial James Webb ont fait une découverte intéressante sur la formation des galaxies. Les premières galaxies de l’univers semblaient trop brillantes, massives et anciennes pour s’être formées si peu de temps après le Big Bang, ce qui posait un problème pour le modèle standard de la cosmologie. Cependant, une équipe de physiciens de l’Université Northwestern a utilisé des simulations informatiques pour modéliser la formation des galaxies et a découvert que dans l’univers modèle, les étoiles se formaient par éclats. Cette formation d’étoiles en rafale a donné lieu à une lumière d’une intensité bien plus grande que celle des galaxies modernes comme Andromède. L’éclatement de la formation d’étoiles est suivi de supernovas, qui libèrent du gaz qui retombe dans la galaxie et entraîne un nouveau cycle de formation d’étoiles. Cette nouvelle compréhension de la formation des galaxies pourrait avoir des implications sur notre compréhension de l’univers primitif.

L'IA apprend à maîtriser le jeu d'arcade Street Fighter

Des chercheurs de l'Université de technologie et de design de Singapour ont formé un système d'IA pour jouer au jeu d'arcade classique Street Fighter en utilisant l'apprentissage par renforcement. Des recherches antérieures ont montré que l’apprentissage par renforcement peut être utilisé pour apprendre à l’IA à battre des joueurs humains qualifiés dans des jeux comme Chess and Go. Dans Street Fighter, le système d'IA était doté de millions de mouvements initiaux et, au fil du temps, il a ajusté sa stratégie et les mouvements de ses personnages pour vaincre les adversaires préprogrammés. Les chercheurs pensent que les résultats de cette étude pourraient avoir des applications en robotique, en conception de jeux vidéo et en conduite autonome.

Préjugés sexistes dans les classements d’échecs

Une étude menée par des chercheurs de l'Université de New York a mis en évidence des préjugés sexistes dans le classement des jeunes joueurs d'échecs. Les parents et les entraîneurs étaient plus susceptibles de classer le potentiel le plus élevé des joueuses à un niveau inférieur à celui des garçons. De plus, les entraîneurs étaient plus susceptibles de croire que les joueuses étaient plus susceptibles d’abandonner le jeu en raison d’un manque de capacités. Ces préjugés peuvent contribuer à la sous-représentation des femmes aux échecs ; actuellement, seulement 13 % des joueurs de la Fédération américaine des échecs sont des femmes. Cependant, l’étude n’a pas trouvé de biais dans les ressources que les entraîneurs et les parents sont prêts à investir dans les joueuses par rapport aux joueuses.

Les défis du végétarisme hippopotame

Des chercheurs de l'Université de Zurich ont découvert que les hippopotames ont du mal à devenir végétariens efficacement en raison de la taille et de la disposition de leurs dents. Les hippopotames ont de grandes mâchoires et peuvent les ouvrir à près de 180 degrés, en utilisant leurs dents comme armes. Cependant, la taille et la disposition de leurs dents les empêchent de grincer leurs mâchoires d’un côté à l’autre, ce qui rend difficile la mastication de la végétation. Cette inefficacité à mâcher peut avoir contribué à leur mode de vie semi-aquatique moderne.