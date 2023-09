Soie d'araignée synthétisée par des vers à soie génétiquement modifiés, contournant les araignées

Les scientifiques ont réussi à contourner les araignées dans la production de soie d’araignée en modifiant génétiquement les vers à soie à l’aide de CRISPR-Cas9. La soie d'araignée est connue pour ses propriétés mécaniques remarquables, telles que sa haute résistance à la traction, sa ductilité, sa ténacité et son adhésivité. Ces progrès dans la science des matériaux ouvrent diverses possibilités, notamment le développement de vêtements plus durables et plus confortables, de nouveaux types de blindages pare-balles et d'applications biomédicales.

La production de soie d'araignée par les araignées est limitée à des fins spécifiques. Par conséquent, les chercheurs ont cherché à trouver une source de soie d’araignée plus conforme. On pourrait penser aux Golden Retriever, mais les chercheurs chinois ont opté pour les vers à soie pour plusieurs raisons essentielles. Les vers à soie génétiquement modifiés produisent de la soie d’araignée, ce qui en fait des producteurs de soie idéaux.

Le vaisseau spatial Osiris-Rex livrera un échantillon d'astéroïde sur Terre

Le vaisseau spatial Osiris-Rex devrait livrer un échantillon de l'astéroïde 101955 Bennu sur Terre. Le vaisseau spatial, après avoir parcouru une distance de 4 milliards de kilomètres, a réussi à collecter une demi-livre de décombres spatiaux de Bennu grâce à une capsule d'échantillon larguée par parachute. Cette mission vise à fournir des informations précieuses sur les origines de notre système solaire.

Bennu est considéré comme un objet potentiellement dangereux et fait partie du groupe Apollo d'astéroïdes carbonés traversant la Terre. Il existe une faible chance qu'il touche la Terre entre 2178 et 2290. En étudiant cet échantillon, les chercheurs espèrent mieux comprendre l'histoire du système solaire.

La coloration vive chez les primates sert à des fins de communication sociale

Alors que les mammifères présentent généralement des couleurs plus atténuées, il existe des exceptions parmi les primates. Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Bristol suggère que la coloration vive chez certains primates constitue une forme de communication sociale au sein d'espèces qui n'ont pas une bonne vision des couleurs. Cette coloration vive véhicule des informations liées à la fertilité et à la hiérarchie sociale.

Auparavant, on pensait qu’une coloration vive chez les mammifères correspondait à une vision améliorée des couleurs. Cependant, cette étude remet en question cette hypothèse et apporte de nouvelles informations sur l’utilisation de la couleur dans la communication sociale des primates.

Reconsidérer la croissance économique : décroissance et croissance

Alors que le changement climatique pose des défis à l’économie mondiale et à la survie humaine, les décideurs politiques ont préconisé la « croissance verte » comme solution. Ce concept suggère qu’il est possible de réaliser une croissance économique tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en promouvant la durabilité. Cependant, un nombre croissant d’universitaires expriment leur scepticisme à l’égard de cette approche.

Certains universitaires proposent plutôt des paradigmes alternatifs. L’un de ces paradigmes est celui de la « décroissance », qui préconise une réduction planifiée de la consommation matérielle. Une autre perspective est celle de la « croissance », qui met l’accent sur la durabilité sans se concentrer uniquement sur la croissance du PIB. Ces approches alternatives visent à répondre aux conséquences environnementales et sociales des modèles de croissance économique traditionnels.

Trous noirs supermassifs plus affamés : consommation de matière plus rapide

Des recherches récentes de l’Université Northwestern suggèrent que les trous noirs supermassifs pourraient consommer la matière environnante plus rapidement qu’on ne le pensait auparavant. Ces trous noirs tordent l’espace-temps environnant, provoquant la fragmentation du disque d’accrétion en anneaux intérieur et extérieur. Au fur et à mesure que l’anneau intérieur est dévoré, le disque extérieur reconstitue la matière consommée, ce qui entraîne un processus continu.

Ce constat remet en question les modèles existants qui suggèrent un processus de consommation beaucoup plus long. Si la théorie est correcte, un cycle complet de consommation de matière prend des mois, au lieu des centaines d’années estimées auparavant.

