Éclipse annulaire vue de l'espace par les satellites d'observation de la Terre

Une éclipse annulaire survenue le 14 octobre a donné lieu à un phénomène céleste spectaculaire lorsque la lune a bloqué le centre du soleil, créant ainsi un anneau de lumière ardent autour de ses bords. L'éclipse a été observée par des satellites d'observation de la Terre exploités par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), notamment GOES-East et GOES-West.

Bien que l'éclipse annulaire soit apparue comme un anneau doré depuis le sol, les images capturées par les satellites de la NOAA ont révélé une ombre plus sombre et inquiétante balayant la surface de la Terre. Cette ombre a été créée par la lune passant devant le soleil le long de la trajectoire de l’éclipse.

L'éclipse annulaire a commencé dans l'Oregon avant de se déplacer dans plusieurs États des États-Unis, puis de traverser le golfe du Mexique jusqu'au Mexique, en Amérique centrale et de se terminer sur l'océan Atlantique. Les satellites ont capturé des images accélérées montrant l'ombre de la Lune traversant la Terre en diagonale, du coin supérieur gauche au coin inférieur droit.

L'Institut coopératif de recherche sur l'atmosphère (CIRA) de l'Université d'État du Colorado a également publié des images du satellite GOES-West, qui offraient une perspective différente de l'éclipse. Ces images montraient l’ombre de la Lune se déplaçant de l’ouest des États-Unis vers l’Amérique du Sud.

Une éclipse annulaire se produit lorsque la Lune est plus éloignée de la surface de la Terre, ce qui entraîne sa taille plus petite que celle du Soleil. En conséquence, la lune ne bloque pas complètement le soleil, créant ainsi un superbe effet « anneau de feu ».

Cette éclipse annulaire a servi d'échauffement captivant pour l'éclipse totale de Soleil qui sera visible aux États-Unis le 8 avril 2024. Lors de la prochaine éclipse totale, la Lune obscurcira complètement le Soleil et le chemin de la totalité s'étendra de Le Mexique via le nord-est des États-Unis et vers le Canada.

