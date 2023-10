Nouvelle mission satellite pour surveiller les courants océaniques

Une nouvelle mission satellite appelée Surface Water and Ocean Topography (SWOT) devrait fournir aux scientifiques une meilleure vue de la surface de l'océan et révéler des informations cruciales sur les courants océaniques. À mesure que la planète se réchauffe, il sera vital de comprendre ce qui se passe dans l’océan, et la mission SWOT vise à étudier l’océan depuis l’espace pour surveiller ces changements. Le satellite, lancé par la NASA et le CNES, l'agence spatiale française, mesurera de petites variations de la hauteur de la surface de la mer pour estimer les courants océaniques circulant en dessous.

La mission SWOT s'appuiera également sur des mesures au niveau de la surface pour une interprétation précise des données. Pour recueillir ces données océaniques essentielles, une équipe de plus de 60 scientifiques, personnel de soutien et équipage sera à bord du navire de recherche de pointe RV Investigator. Ce voyage de 24 jours au large de la côte sud-est de l'Australie utilisera des équipements scientifiques de classe mondiale, notamment des bouées flottantes et des dériveurs suivis par satellite, pour mesurer le mouvement en temps réel des courants à la surface de l'océan.

Le changement climatique provoque des perturbations dans le réseau mondial de courants qui relient les océans. La profonde « circulation de renversement » qui transporte le carbone, la chaleur, l’oxygène et les nutriments à travers le monde a ralenti. En surface, les courants océaniques deviennent plus énergiques. Les courants frontaliers occidentaux, tels que le Gulf Stream et le courant est-australien, ont connu des changements spectaculaires et sont devenus des points chauds du réchauffement des océans. Ces changements de courants peuvent avoir des impacts importants sur les conditions météorologiques locales et les écosystèmes marins.

En combinant les observations satellitaires avec les mesures au niveau de la surface, les scientifiques espèrent mieux comprendre et surveiller ces changements dans les courants océaniques. La mission SWOT fournira aux chercheurs un outil puissant pour étudier les courants océaniques avec des détails sans précédent, ce qui pourra à terme améliorer les prévisions météorologiques et les évaluations des risques climatiques.

Sources:

- la NASA

– CNES