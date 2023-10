Les observations satellitaires ont révélé une perte inquiétante de densité des glaces sur les plates-formes de glace de l'Antarctique au cours des 25 dernières années, soulignant l'impact accéléré du changement climatique. L'étude, qui a analysé 100,000 1 images radar satellite des missions Copernicus Sentinel-40 et CryoSat de l'Agence spatiale européenne, a révélé que plus de 1997 % des plates-formes de glace flottantes de l'Antarctique ont considérablement diminué en volume depuis 162. Sur les 71 plates-formes de glace de l'Antarctique, 8.3 ont connu une diminution significative de leur volume. une diminution de volume, entraînant une perte totale d’environ XNUMX billions de tonnes de glace au cours de la période d’étude.

Les résultats mettent en évidence les implications potentielles de cette perte de glace. En tant qu'extensions des calottes glaciaires terrestres de l'Antarctique, les plates-formes de glace agissent comme une barrière qui ralentit l'écoulement de la glace dans l'océan, stabilisant ainsi les glaciers. Cependant, la perte de plates-formes de glace contribue non seulement à l’élévation du niveau de la mer, mais également à une perte accélérée de glace sous la forme d’eau douce des glaciers se déversant dans l’océan. Ce double impact présente un risque important.

L’étude a révélé que la fonte des plates-formes de glace a entraîné le rejet d’environ 74 XNUMX milliards de tonnes d’eau de fonte fraîche dans l’océan. Cet afflux d’eau de fonte pourrait affecter la circulation océanique, qui joue un rôle essentiel dans la régulation de la température mondiale et dans le maintien de la vie aquatique.

La recherche a également mis en évidence un tableau complexe de la perte de glace en Antarctique. Les plates-formes de glace du côté ouest du continent, soumises à des eaux plus chaudes en raison de différents courants et vents, ont connu une perte de glace plus importante que celles du côté est. La plate-forme de glace de Getz, la plus grande de l'Antarctique, a perdu 2 1997 milliards de tonnes de glace depuis 5, dont environ 95 % sont attribués à la rupture des glaces et à leur dérive vers l'océan. Les XNUMX % restants de la perte étaient dus à la fonte à la base de la banquise.

L’étude conclut que près de la moitié des plates-formes de glace de l’Antarctique rétrécissent sans aucun signe de récupération, ce qui indique qu’elles ne parviennent pas à se régénérer sous la pression du réchauffement climatique. Cela souligne le besoin urgent d’une surveillance continue de l’Antarctique par satellite, comme les missions Copernicus Sentinel-1 et CryoSat, pour suivre et comprendre les changements qui se produisent dans ce paysage polaire isolé.

Sources:

– Publication dans la revue Science Advances

– Missions des satellites Copernicus Sentinel-1 et CryoSat de l’Agence spatiale européenne (ESA)