Nouveaux relevés du ciel et défi des reflets satellites

Les relevés du ciel à grande échelle sont sur le point de révolutionner le domaine de l'astronomie en permettant aux astronomes d'étudier le ciel en constante évolution sur une échelle de temps beaucoup plus courte. Des observatoires comme Vera Rubin et d’autres ouvriront la voie à l’observation d’événements transitoires, tels que les supernovae, dès leurs premiers stades. Ces études contribueront également à la découverte d’astéroïdes géocroiseurs qui auraient pu passer inaperçus auparavant. Cependant, les progrès des constellations de satellites, comme Starlink, constituent une menace potentielle au succès de ces relevés en raison de la pollution lumineuse.

Une étude récente menée par une équipe de chercheurs s'est penchée sur l'impact des constellations de satellites sur les relevés du ciel, notamment à l'aide des observations du Zwicky Transient Facility (ZTF). Alors que les études précédentes se concentraient principalement sur la luminosité globale des satellites, cette étude a exploré les reflets des satellites comme facteur déterminant. Les satellites, en raison de leur orientation changeante au fur et à mesure de leur orbite, peuvent produire des éclairs ou des reflets lorsque des surfaces planes réfléchissent la lumière du soleil vers la Terre. Ces reflets ressemblent à des transitoires de courte durée, ce qui les rend difficiles à distinguer des véritables événements astronomiques et à filtrer les données.

L’équipe a analysé les données ZTF sur une période de trois ans et a découvert que les reflets des satellites avaient une influence considérable. Ils ont estimé qu'en moyenne, les reflets durent des dizaines à des centaines de millisecondes, avec environ 80,000 XNUMX reflets de satellite se produisant par heure dans le ciel. Cet afflux de pollution lumineuse constitue un obstacle important aux études transitoires dans des observatoires comme Vera Rubin, mettant en péril le succès de ces projets. Avec les projets ambitieux de Starlink visant à lancer des satellites supplémentaires, aux côtés d'autres constellations à grande échelle, la prévalence des reflets pourrait rendre non viables certains efforts d'étude du ciel.

L’émergence de constellations de satellites, dont Starlink, apporte sans aucun doute divers avantages, comme la réduction de la fracture numérique et la connexion des zones reculées. Cependant, ce noble objectif a un coût, à la fois en termes financiers et en termes de compromis sur nos visions célestes. Cela soulève une décision cruciale entre garantir une connectivité universelle et préserver l’héritage de notre ciel sombre.

Questions fréquentes

Q : Que sont les reflets des satellites ?

R : Les reflets des satellites sont de courts éclairs ou lueurs produits par les satellites lorsque les surfaces planes de leur structure réfléchissent la lumière du soleil vers la Terre.

Q : Quel est l'impact des reflets des satellites sur les relevés du ciel ?

R : Les reflets des satellites peuvent être confondus avec des transitoires de courte durée, ce qui peut conduire à une identification erronée de véritables événements astronomiques. Cet afflux de données faussement positives entrave la capacité de filtrer le bruit et affecte le succès des projets d'étude du ciel.

Q : Quelle est la préoccupation concernant les constellations de satellites ?

R : Même si les constellations de satellites, comme Starlink, offrent des avantages en termes de connectivité mondiale, l'augmentation significative du nombre de satellites peut entraîner une pollution lumineuse accrue lors des relevés du ciel. Cette pollution lumineuse pourrait compromettre la qualité des observations et des recherches astronomiques.

Q : Quels choix faut-il faire concernant les constellations de satellites ?

R : Il est crucial de trouver un équilibre entre la connectivité universelle et la préservation de notre ciel sombre. Des décisions doivent être prises concernant la densité et la conception des constellations de satellites afin de minimiser leur impact sur les observations astronomiques tout en garantissant un accès généralisé à Internet.