L'impact des engins spatiaux sur la composition atmosphérique de la Terre

Une étude récente publiée dans les Actes de l'Académie nationale des sciences a révélé que les satellites et les engins spatiaux contaminent l'atmosphère terrestre avec de grandes quantités de métaux. Cette pollution se produit dans la stratosphère, une région qui contient une forte concentration d'ozone.

L'équipe de recherche, dirigée par Dan Cziczo de l'Université de Purdue, a collecté des données en volant à une altitude de près de 12 milles. Cela leur a permis de capturer des mesures précises sans aucune contamination par les fumées des avions. L’étude a révélé que des métaux tels que le lithium, le cuivre, l’aluminium et le plomb, que l’on trouve couramment dans les vaisseaux spatiaux, dépassaient les niveaux de poussière cosmique naturelle.

En outre, l'équipe a découvert que près de 10 % des particules d'acide sulfurique, essentielles à la protection de la couche d'ozone, étaient contaminées par des restes vaporisés d'engins spatiaux. La présence d'éléments uniques comme le niobium indique l'utilisation de boucliers thermiques dans les fusées. Ces preuves indiquent que la pollution provient des engins spatiaux plutôt que des météorites, qui sont restées inchangées depuis des siècles.

L’impact environnemental de cette pollution n’est pas encore entièrement compris. Toutefois, compte tenu de l’augmentation prévue du nombre de satellites en orbite, la situation pourrait s’aggraver. On estime qu’il y aura 50,000 2030 satellites supplémentaires d’ici 50, avec en tête des sociétés comme SpaceX et Amazon. Cette croissance rapide de l’industrie spatiale signifie que jusqu’à XNUMX % des particules d’aérosol dans la stratosphère pourraient éventuellement contenir des métaux provenant de la rentrée des vaisseaux spatiaux.

Ces résultats suscitent des inquiétudes quant aux conséquences environnementales de l’expansion de l’industrie spatiale. L’accumulation de débris spatiaux et la libération de matériaux d’origine humaine dans la stratosphère nécessitent des investigations plus approfondies. Alors que nous continuons à dépendre fortement des satellites et des engins spatiaux, il devient crucial de développer des pratiques durables qui minimisent l’impact négatif sur notre atmosphère.

Source : Actes de l'Académie nationale des sciences