Un immense iceberg entre en collision avec une île, évitant un désastre aux pingouins

Une rencontre incroyable entre un énorme iceberg et une île isolée a fourni aux scientifiques un aperçu fascinant de la collision de forces imparables. L'Observatoire de la Terre de la NASA a capturé le moment en septembre où l'iceberg colossal, connu sous le nom de D30-A, est entré en collision avec l'île Clarence au large des côtes de l'Antarctique.

Mesurant 72 kilomètres de long sur 20 kilomètres de large, l'iceberg s'est approché de la côte sud-est de l'île avant de s'y écraser et finalement de s'éloigner. Le glaciologue Christopher Shuman a expliqué que l'iceberg n'est pas resté collé à l'île en raison de la profondeur des eaux et du fort dénivelé du côté est de l'île Clarence, permettant à l'iceberg de passer à travers.

L'île Clarence constitue une zone de reproduction cruciale pour environ 200,000 XNUMX manchots à jugulaire. Heureusement, les manchots avaient déjà quitté l'île pour leur saison de reproduction, évitant ainsi une issue potentiellement désastreuse. L'écologiste Heather Lynch a souligné que si la collision s'était produite en décembre, alors que les manchots se reproduisaient activement, cela aurait pu entraîner une année de reproduction ratée, car même quelques jours d'accès restreint à la colonie pourraient avoir des conséquences importantes.

La NASA prédit que l'iceberg continuera de dériver vers l'est, au-delà de la Corne de l'Amérique du Sud, et d'être poussé vers le nord, dans les eaux plus chaudes de l'Atlantique, où il finira par fondre. Cette rencontre offre aux scientifiques des informations précieuses sur les processus dynamiques des icebergs et leur impact potentiel sur les écosystèmes délicats.

Sources:

– Observatoire de la Terre de la NASA

– Le glaciologue Christopher Shuman

– L’écologiste Heather Lynch