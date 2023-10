L’observatoire climatique de l’espace lointain capture une photo spectaculaire d’une éclipse solaire

By

Le satellite DSCOVR (Deep Space Climate Observatory), un effort conjoint de la NASA, de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et de l'US Air Force, a récemment capturé une photographie remarquable de l'éclipse solaire « anneau de feu » qui a eu lieu sur 14 octobre 2023. Cette éclipse a hypnotisé des millions d'observateurs du ciel à travers les Amériques, et la perspective unique de DSCOVR à près d'un million de kilomètres de distance a offert une vue à couper le souffle.

L'image prise par DSCOVR montre notre planète, avec ses teintes bleues vibrantes, sur fond de vaste noirceur de l'espace. Cependant, une partie importante de l’Amérique du Nord semble assourdie en raison de l’ombre sombre de la lune. La mission principale de ce satellite est de surveiller le vent solaire et d'améliorer les prévisions météorologiques spatiales. De plus, il utilise la caméra d'imagerie polychromatique de la Terre (EPIC) de la NASA pour observer la Terre et capturer des événements époustouflants comme la récente éclipse solaire.

Les éclipses solaires se produisent lorsque la Lune s’aligne entre la Terre et le Soleil, bloquant ainsi son disque de notre point de vue. Ces alignements sont relativement rares, car l'orbite de la Lune autour de notre planète est inclinée d'environ 5 degrés par rapport à l'orbite de la Terre autour du Soleil.

Lors de la récente éclipse, la Lune et le Soleil semblaient avoir à peu près la même taille dans le ciel terrestre. Cependant, l'orbite elliptique de la Lune signifiait qu'elle n'était pas en mesure de couvrir complètement le Soleil, ce qui entraînait une éclipse annulaire ou « anneau de feu ». Dans ce type d’éclipse, un anneau de lumière brillant entoure le disque lunaire. Ceux qui ont eu la chance de se trouver sur la trajectoire de l’annularité, large de 130 milles, ont été témoins de ce magnifique phénomène.

En plus de DSCOVR, d'autres satellites en orbite autour de la Terre ont également capturé des images et des vidéos de l'éclipse alors que l'ombre de la lune traversait les États-Unis depuis le sud-est.

