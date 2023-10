Surveillance par satellite du risque lié aux microcystines dans les lacs

By

Un nouveau système d'évaluation a été développé pour surveiller les risques pour la santé humaine liés aux microcystines dans les lacs à l'aide de données satellitaires. Les microcystines, produites par les cyanobactéries lors de l’eutrophisation et des proliférations cyanobactériennes, constituent une menace importante pour la sécurité de l’eau potable dans le monde. Les chercheurs de l’Institut de géographie et de limnologie de Nanjing de l’Académie chinoise des sciences ont utilisé des données satellitaires pour relever le défi de la détection directe des microcystines, car elles n’absorbent ni ne diffusent la lumière.

Au lieu de cela, les chercheurs ont identifié un paramètre optique de qualité de l’eau qui pourrait servir de substitut aux microcystines. Ils ont découvert que la phycocyanine, un pigment unique aux cyanobactéries et sensible à des facteurs environnementaux similaires à ceux des microcystines, pourrait être utilisée comme indicateur. Grâce à un programme d'évaluation par télédétection en deux étapes, les chercheurs ont développé un modèle pour estimer la concentration de phycocyanine et évaluer ensuite les risques pour la santé des microcystines à l'aide de la méthode du quotient de risque.

En appliquant ce système d'évaluation aux lacs de l'est de la Chine, les chercheurs ont découvert que la plupart des grands lacs avaient connu des risques élevés de présence de microcystines au moins une fois dans une zone de pixels de 300 mx 300 m. Toutefois, la fréquence des risques élevés était relativement faible, ne représentant qu’environ 1 % dans la plupart des zones d’eau. Cela implique que, du point de vue des microcystines, la plupart des plans d’eau peuvent encore être considérés comme des sources d’eau potable, mais des précautions doivent être prises contre la prolifération de cyanobactéries.

L'étude met en évidence le potentiel de la télédétection par satellite dans la surveillance et l'évaluation des risques liés aux microcystines, contribuant ainsi à l'objectif consistant à garantir une eau potable sûre et abordable, comme indiqué dans l'objectif de développement durable 6.1.

Sources : Recherche sur l’eau (2023). DOI : 10.1016/j.watres.2023.120648

