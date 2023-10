La ville de New York coule en raison de divers facteurs, révèlent des images satellite

Des chercheurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA et de l'Université Rutgers ont utilisé des images satellite pour analyser plus en détail le naufrage de différentes parties de la ville de New York. Alors que des rapports précédents suggéraient que le poids des gratte-ciel de la ville pourrait avoir joué un rôle dans le naufrage, la nouvelle étude révèle que le phénomène est causé par de multiples facteurs.

À l’aide d’une technique appelée radar interférométrique à synthèse d’ouverture (InSAR), les chercheurs ont cartographié le mouvement vertical du sol à travers la zone métropolitaine. Ils ont découvert que le naufrage est dû à des facteurs tels que les pratiques d'utilisation des terres et la présence de glaciers disparus depuis longtemps, datant de la dernière période glaciaire.

L’une des principales causes d’affaissement est la compression de sols meubles et compressibles, qui se produit lorsque des bâtiments lourds comme des gratte-ciel sont construits sur ces sols. De plus, des processus naturels remontant à des milliers d’années jusqu’à la période glaciaire la plus récente ont contribué au naufrage.

Les chercheurs ont identifié des points chauds spécifiques d'affaissement dans la ville, notamment la piste d'atterrissage de l'aéroport LaGuardia et le stade Arthur Ashe où se déroule l'US Open. Ces deux sites ont été construits sur des décharges, ce qui explique leurs taux de naufrage supérieurs à la moyenne.

Étonnamment, l’étude a également découvert des zones de la ville de New York où le terrain est en train de s’élever. À East Williamsburg, Brooklyn, le terrain augmente d'environ 1.6 mm par an, tandis qu'à Woodside, Queens, il augmente de 6.9 ​​mm par an entre 2016 et 2019.

Comprendre le mouvement vertical des terres est crucial pour cartographier les risques d'inondation associés à l'élévation du niveau de la mer. Les chercheurs pensent que les villes qui investissent dans la défense côtière peuvent bénéficier d’estimations à haute résolution du mouvement des terres.

Cette étude fournit des informations précieuses sur les facteurs complexes contribuant au naufrage de la ville de New York et souligne l'importance de surveiller et de comprendre ces changements pour atténuer les risques potentiels.

