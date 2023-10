Explorer le paysage ancien sous la glace de l'Antarctique oriental

Une étude récente a dévoilé un paysage ancien et caché sous la calotte glaciaire de l'Antarctique oriental, offrant un aperçu du passé préglaciaire de la région. Des recherches menées par l'Université de Durham au Royaume-Uni ont utilisé des données satellite pour découvrir une parcelle de terre adjacente aux bassins sous-glaciaires Aurora et Schmidt qui est restée en grande partie inchangée depuis 34 millions d'années. Cette parcelle de terre offre un « fantôme du paysage » avant la formation de la calotte glaciaire, comme le décrit Stewart Jamieson, co-auteur principal de l’étude.

Grâce aux données existantes, les chercheurs ont pu cartographier les ondulations à la surface de la glace, qui correspondaient aux changements d'élévation en dessous. Ces dégradés subtils ont révélé un paysage sous-glaciaire situé à 1.2 kilomètres sous la surface. Le paysage se composait de trois masses continentales distinctes, reliées par des vallées en forme de U, indiquant qu'elles faisaient autrefois partie d'une formation continue. Cependant, lors de la fragmentation de l’ancien supercontinent Gondwana, les forces tectoniques ont probablement provoqué la séparation de ces masses continentales.

L’étude suggère qu’à mesure que le climat se refroidissait après la période du Crétacé, des calottes glaciaires se sont formées au sommet de chaque masse continentale. La fonte et le ruissellement qui ont suivi ont créé des rivières qui se sont déversées vers la côte, qui était alors en train de s'ouvrir. Il y a environ 34 millions d'années, l'immense calotte glaciaire qui recouvre aujourd'hui l'Antarctique s'est développée et a enseveli tout le continent, préservant ainsi ce paysage préglaciaire.

Il est intéressant de noter que certaines parties de l’Est de l’Antarctique ont connu une érosion importante en raison du poids de la calotte glaciaire. Cependant, à l’endroit récemment découvert, la glace n’a pas atteint une épaisseur permettant à l’eau de s’accumuler, empêchant ainsi l’érosion. Cela suggère que ce paysage particulier est resté relativement stable pendant des millions d’années.

Bien que des recherches plus approfondies soient nécessaires pour confirmer l'âge du paysage, des forages à travers la glace pour extraire des échantillons de roches et de sédiments du site offriraient des informations précieuses. Comprendre le paysage ancien sous la calotte glaciaire de l’Antarctique oriental est crucial pour prédire son comportement dans un monde en réchauffement. En comprenant la forme et les caractéristiques du paysage, les scientifiques peuvent mieux comprendre l’écoulement actuel des glaces et anticiper les changements futurs.

