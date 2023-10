Les astronomes s'inquiètent de l'impact des constellations de satellites sur l'observation du ciel nocturne

Une équipe de scientifiques internationaux, comprenant des chercheurs de l'Imperial College de Londres, a exprimé ses inquiétudes concernant les grandes constellations de satellites en orbite autour de la Terre et leur potentiel à perturber les observations astronomiques. Les chercheurs ont publié un article dans la revue Nature, axé sur le prototype de satellite BlueWalker 3, qui fait partie de la constellation de satellites prévue par AST SpaceMobile pour les services mobiles et haut débit mondiaux.

Les observations de BlueWalker 3 ont révélé qu'il s'agissait de l'un des objets les plus brillants du ciel nocturne, surpassant même toutes les étoiles, sauf les plus brillantes. Compte tenu de la situation relativement proche de la Terre et de la taille de ces constellations de satellites, les astronomes s'inquiètent de leur impact sur les observations du ciel nocturne et la radioastronomie.

Le ciel nocturne constitue un laboratoire unique pour des expériences scientifiques qui ne peuvent être menées dans des laboratoires terrestres. Il revêt également une importance culturelle et devrait être protégé pour le bénéfice de la société et des générations futures, selon Dave Clements, physicien de l'Imperial College de Londres.

Les données collectées sur divers sites dans le monde, notamment au Chili, aux États-Unis, au Mexique et à Aotearoa en Nouvelle-Zélande, ont confirmé la luminosité de BlueWalker 3 et ont permis aux astronomes de calculer sa trajectoire au fil du temps. Ces informations aident les astronomes à anticiper la présence de ces satellites dans leurs données ou, idéalement, à les éviter complètement.

Cependant, atténuer la luminosité des constellations de satellites est un défi et implique souvent de masquer leur position, ce qui entraîne la perte de données précieuses. De plus, les longueurs d'onde proches de celles observées dans les radiotélescopes de BlueWalker 3 constituent une menace pour la radioastronomie.

Le satellite émet activement sur des fréquences radio proches de celles réservées à la radioastronomie. Les protections existantes des observatoires contre les interférences radio pourraient ne pas être suffisantes, ce qui nécessitera des recherches supplémentaires pour développer des stratégies efficaces pour protéger les télescopes du nombre croissant de satellites dont le lancement est prévu dans les années à venir, comme l'a déclaré Mike Peel, co-responsable de l'initiative Sathub du CPS.

Si les constellations de satellites sont cruciales pour l’amélioration des communications mondiales, leurs interférences avec les observations astronomiques entravent les progrès dans la compréhension de l’univers. Le déploiement de ces constellations doit être effectué en tenant compte de leurs effets secondaires, et des efforts doivent être faits pour minimiser leur impact sur l'astronomie.

