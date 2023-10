Un satellite récemment lancé, Bluewalker 3, est devenu plus brillant que la plupart des étoiles du ciel, suscitant des inquiétudes parmi les astronomes quant au manque de réglementation et au nombre croissant de lancements de satellites. Le satellite, lancé en septembre 2022 par AST SpaceMobile, brille avec la même intensité que la huitième étoile la plus brillante une fois entièrement déployé et devient des centaines de fois plus brillant que les recommandations internationales. Ses propriétaires envisagent de lancer au moins 100 satellites supplémentaires dans l’espace.

L'apparence brillante de Bluewalker 3 est due à son réseau de communication de 64 mètres carrés, qui reflète la lumière du soleil. Le satellite, servant de prototype au Bluebird, était destiné à améliorer la connectivité mobile. Cependant, la luminosité du satellite a incité des chercheurs de l'Université d'Auckland et de l'Université de Canterbury à recommander une évaluation critique des effets des satellites sur l'espace et sur l'environnement terrestre pendant le processus de lancement. L'Accountability Office du gouvernement américain a également signalé ce problème.

Les astronomes ont exprimé leur inquiétude quant à l'impact sur leurs observations. Philip Diamond, directeur général de l'Observatoire SKA, a souligné le défi que représente l'observation des fréquences attribuées aux téléphones portables, même dans les zones de silence radio. Il a déclaré que les satellites comme Bluewalker 3 pourraient aggraver cette situation et compromettre leur capacité à mener des recherches scientifiques s’ils ne sont pas correctement atténués.

Des observations provenant de divers endroits, dont le Chili, les États-Unis, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et le Maroc, ont confirmé la luminosité exceptionnelle de Bluewalker 3. Ces observations révèlent que le satellite dépasse régulièrement la luminosité maximale pour les satellites en orbite basse fixée par l'Union Astronomique Internationale par des centaines de fois. La luminosité de ces satellites laisse souvent des traces sur les images prises par des télescopes de grande puissance, obstruant la vue des étoiles et des galaxies.

Le nombre croissant de satellites dans le ciel exacerbe le problème. L'Agence spatiale européenne estime qu'il y a entre 60 et 90 lancements de satellites chaque année, certaines entreprises lançant jusqu'à 50 satellites en un seul lancement. Avec l’intention de lancer 30,000 1,700 satellites supplémentaires au cours de la prochaine décennie, Starlink, dirigé par Elon Musk, a déjà envoyé plus de XNUMX XNUMX satellites en orbite. Cette tendance, ainsi que celle d’autres entreprises et pays qui lancent leurs propres réseaux, pose des défis pour les observations astronomiques.

L'inquiétude suscitée par les lancements non réglementés de satellites appelle à l'imposition de directives strictes. La gouvernance spatiale actuelle suit un traité de principes vague, rendant l’espace libre d’exploration pour tous les pays tout en interdisant les armes de destruction massive en orbite. Cependant, l’absence de réglementation spécifique concernant la luminosité et les interférences des satellites entrave le progrès de la recherche astronomique. Alors que l’industrie spatiale mondiale continue de croître, atteignant potentiellement 1 2030 milliards de dollars d’ici XNUMX, il est crucial de répondre à ces préoccupations et de trouver un équilibre entre les progrès technologiques et l’exploration scientifique.

Sources : Nature, Astronomie et Astrophysique